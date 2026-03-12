Заради тепла. Як Київ приймав план стійкості між дедлайном президента і забаганками депутатів

В понеділок, коли міськрада мала узгодити позиції плану на комісіях і в сесійній залі, з'явилися припущення, що депутати не зберуться (попри те, що анонсували засідання ще в п'ятницю). Хоча обидві профільні комісії, бюджетна і з питань ЖКГ, пройшли напрочуд злагоджено і в конструктивній атмосфері: заступник міського голови Петро Пантелеєв доповів суть документу і погодив правку, яка була вимогою депутатів.
Відразу після цього мало розпочатися пленарне засідання, але ані його трансляції, ані стенограми відкриття і реєстрації так і не з'явилося.
Шантаж по-домашньому
“Депутати пішли ставити вимоги меру”, – говорили в кулуарах і мова не про вимоги в царині теплогенерації, а про традиційні внутрішні питання Київради. Кілька довгих годин потому до преси вийшов Віталій Кличко, який повідомив, що кворум не зібрався і згадав при цьому фракцію “СН” як одну з винуватиць низької явки.
Проте ця фракція складається з 11 депутатів, для кворуму потрібна була явка 61 обранця, а, приміром, більшість міської ради – фракції “Удар” і ЄС – це 59 депутатів. І є ще три фракції і позафракційні групи, крім згаданих.
Сесію без гучних оголошень перенесли на 10 березня, і це був якраз той день, коли спливав оголошений президентом для Кличка “дедлайн”.
У вівторок депутатський корпус чарівним чином зібрався вже в повному складі. На порядку денному – всього один проєкт, “Про питання забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва”. Але і до розгляду цього єдиного питання депутати міськради змогли підійти лише після погоджувальної ради. Погоджувальна рада – це такий специфічний інструмент “задоволення взаємних інтересів”, який зазвичай застосовує головуючий в раді, коли злагодженість голосування під питанням. Ще простіше: на цих нарадах голови фракцій обмінюються вимогами щодо того, в обмін на які рішення вони будуть голосувати за проєкти, потрібні їх опонентам або партнерам.
Цього разу піти на погоджувальну запропонував позафракційний депутат Михайло Наконечний (колишній член фракції забороненої ОПЗЖ): “прояснити всі моменти, щоб сесія пройшла продуктивно і ефективно”. А підтримав цю вимогу співголова фракції “Батьківщина” Володимир Слончак, який зазначив, що озвучує позицію двох фракцій, своєї і “Голосу”. Голови фракцій і Кличко пішли “буквально на п'ять хвилин”, провели за зачиненими дверима пів години і, після успішних погоджень, продовжили засідання в закритому режимі.
Закритий режим означає, що Київрада не хотіла обговорювати назагал чутливі питання відновлення і захисту енергооб'єктів столиці, а також свої фінансові зауваження до плану.
Проєкт обговорили і затвердили голосами 92 депутатів. Ця похвальна одностайність контрастувала з відсутністю кворуму напередодні. А погоджувальна рада перед голосуванням вказує на те, що міському голові довелося додатково мотивувати депутатів.
“Слідкуйте за рішеннями наступних сесій, зокрема, за перерозподілом бюджету року, там і будуть закладені обіцянки, які меру довелося сьогодні дати”, – описав ситуацію один з депутатів в розмові з LB.ua.
Це достатньо типова історія в будь-якій місцевій раді, але… наразі мова йшла не про рутинні питання розподілу землі чи фінансування КП, а про план виживання міста наступної зими.
Проте навіть узгодження цього плану стало для політичних сил цілком гідним приводом поторгуватися з мером, знаючи, що його зараз “притисли” з центральної влади – документ мав бути прийнятим обов'язково і терміново.
Що Київ планує зробити для тепла
Що ж депутати запропонували уряду в своєму плані? Попри те, що пленарна частина презентації документу проходила за зачиненими дверима, ми можемо представити основні позиції плану стійкості. Оскільки вони є в проєкті рішення, а також раніше обговорювалися на бюджетній комісії публічно.
Представляючи проєкт, профільний заступник Кличка Петро Пантелеєв пояснив депутатам, що план складається з чотирьох основних блоків. Фінансування заходів цих блоків передбачено за рахунок міського бюджету, коштів донорів та інвесторів, і з держбюджету. Частина цих напрямків вже закладена в різних програмах Києва і частково перебуває в процесі реалізації. На частину планів, фінансування яких передбачено теж Києвом, знадобиться перегляд бюджету міста на поточний рік з перекиданням певних витрат саме на “стійкість”. І ще один блок – це витрати, які Київ самостійно не подужає і вони можуть бути профінансовані лише державою.
Загальний кошторис запланованих заходів – понад 60 млрд грн. З яких 10 млрд – це гроші, які вже закладені в бюджеті, 13 млрд – кошти, які ще потрібно знайти і перерозподілити в рамках місцевого бюджету. І ще 37 млрд – це кошти, які столиця очікує отримати від центральних органів влади і їх резервів.
Тобто ідея така, що Київ вже робить те, що запланував та може, і очікує зустрічного руху від уряду.
Як зазначив перший заступник мера, план складається з чотирьох основних компонентів.
Перший – це розвиток когенерації і резервного живлення об'єктів.
“Ми ставимо завдання встановити і запустити 250 МВт додаткової генерації електроенергії. Цей обсяг буде забезпечувати живлення критичної інфраструктури, щоб за відсутності електроенергії зберігалося водо- і теплопостачання”, – зазначив Пантелеєв.
Сюди входять нові КГУ (як комунальні, так і приватного власника), батареї для накопичення електроенергії і інші способи альтернативної генерації. Протягом року планується дооснастити дизельними електростанціями міську систему водопостачання і каналізації. Першу з цих станцій мають запустити вже у квітні, решта заходів – до кінця цього року.
Другий – це система заходів з децентралізації теплопостачання. Місто планує відновлювати і зберігати існуючі ТЕЦ, але й одночасно розбудовувати резервну мережу на основі малих і середніх джерел тепла.
“Це можуть бути блочно-модульні котельні, існуючі традиційні котельні, які за потреби дублюватимуть наші ТЕЦ. Для розбудови такої мережі нам знадобиться багато кілометрів додаткових газопроводів, і тут потрібна буде участь держави”, – зазначив Пантелеєв.
Третій блок – це фізичний захист об'єктів. Пантелеєв повідомив, що Київ самостійно реалізував всі заходи по захисту першого рівня і розпочав роботи по захисту другого рівня. Захистом другого рівня за правилами має займатися Агентство відновлення і місто чекає, що воно ще долучиться до робіт по переліку об'єктів муніципальної власності, ДТЕК, водоканалу і “Єврореконструкції”.
Четвертий блок – це, умовно, стійкість киян. Тут йдеться про те, що робиться на рівні ОСББ і окремих будинків: встановлення СЕС, ремонти ІТП, термомодернізація, закупівля джерел безперебійного живлення. Очікується, що досвід важкої зими дасть поштовх для того, щоб більше будинків долучалися до міських програм енергостійкості.
Для впровадження частини згаданих заходів знадобиться також постанова Кабміну, яка дозволить уряду направляти фінансування на роботи щодо критичних підприємств різних форм власності, і комунальних і приватних (ДарТЕЦ, водоканал в Києві), зазначив заступник голови КМДА. А також важлива мінімізація термінів певних бюрократичних процедур.
І що з усім цим не так
Озвучені і прийняті Києвом плани раціональні і адекватні реальності. Як зазначив сам Пантелеєв, ці плани писалися по аналізу і висновках цієї важкої зими.
Проте є одне “але”: всі ці заходи не є чимось новим, що могло стати зрозумілим лише зараз. І розвиток когенерації, і резервне живлення системи водопостачання, і фізичний захист об'єктів, і навіть децентралізація тепломереж – це потреби, розуміння яких з'явилося не вчора і не після січнево-лютневого винищення київських ТЕЦ. Щонайменше три роки тому, після зими 22/23 років, алгоритми були ті ж самі. Не було лишень комбінації з екстремальними морозами.
Проте когенераційні установки, першу партію яких Київ закупив ще в 2024 році, почали запускати тільки цієї зими. Так само лише зараз зробили і закупівлю резервного живлення для системи водопостачання столиці (яке почнуть запускати весною!).
Міська влада Києва з якихось причин визначала інші пріоритети при впровадженні міських програм, закупівлі обладнання і інтенсивності підготовки до зими. Досвід, який отримали завдяки цьому, – це, крім масштабних руйнувань критичної, ще й зіпсовані тепломережі будинків, вигорілі електрощитові, залиття квартир, пориви каналізації і оселі з грибком на стінах. А найголовніше – кияни, виснажені боротьбою за виживання, пригнічені і зневірені. Які тепер запитують один в одного: то чого чекати від наступної зими, тепер вже точно виїжджати?
Наразі за сім місяців до наступного опалювального сезону владі міста треба зробити: ремонт критичних руйнувань теплогенерації, створення резервної мережі теплогенерації, збільшення в десятки разів потужності альтернативної електрогенерації (КГУ, дизельні, ДБЖ), ремонт магістральних і будинкових мереж, які постраждали взимку. Тобто в рази, десятки разів більше, ніж вміють і роблять зазвичай.
Що може гарантувати реальність виконання цих планів? Гарантувати нічого, простимулювати можуть лише: вчасне фінансування, оптимізація бюрократичних процедур, політична воля всіх гілок влади, існування відповідальності.