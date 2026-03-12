Заради тепла. Як Київ приймав план стійкості між дедлайном президента і забаганками депутатів

Зеленський визначив дедлайн з поданням київського плану на вівторок, 10 березня. А на 9 березня депутати Київради зібралися на пленарне засідання, щоб розглянути і ухвалити план. Але засідання просто не відбулося.

Після кількох внутрішніх нарад в КМДА мер оголосив про скликання сесії Київради, яка розгляне план стійкості столиці. І, в разі його ухвалення, план підпише і подасть міський голова.

Київський міський голова Віталій Кличко сприйняв це як небажання центральної влади допомагати столиці фінансово. І окремо обурився тим, що інші регіони подавали плани, підписані начальниками обласних і міських ВА, а від столичного документу вимагали підписанням міським головою.

Київ став єдиним містом, чий план стійкості з першої спроби не затвердила центральна влада на РНБО. Столичний план назвали “сирим”, наказали готуватися краще, а президент висловив побажання, щоб Києву в підготовці інфраструктури допомагав радник голови держави Олександр Кубраков .

В понеділок, коли міськрада мала узгодити позиції плану на комісіях і в сесійній залі, з'явилися припущення, що депутати не зберуться (попри те, що анонсували засідання ще в п'ятницю). Хоча обидві профільні комісії, бюджетна і з питань ЖКГ, пройшли напрочуд злагоджено і в конструктивній атмосфері: заступник міського голови Петро Пантелеєв доповів суть документу і погодив правку, яка була вимогою депутатів.

Відразу після цього мало розпочатися пленарне засідання, але ані його трансляції, ані стенограми відкриття і реєстрації так і не з'явилося.

Фото: vechirniy.kyiv.ua Засідання Київради щодо плану енергостійкості не відбулося через відсутність кворуму 9 березня.

Шантаж по-домашньому

“Депутати пішли ставити вимоги меру”, – говорили в кулуарах і мова не про вимоги в царині теплогенерації, а про традиційні внутрішні питання Київради. Кілька довгих годин потому до преси вийшов Віталій Кличко, який повідомив, що кворум не зібрався і згадав при цьому фракцію “СН” як одну з винуватиць низької явки.

Проте ця фракція складається з 11 депутатів, для кворуму потрібна була явка 61 обранця, а, приміром, більшість міської ради – фракції “Удар” і ЄС – це 59 депутатів. І є ще три фракції і позафракційні групи, крім згаданих.

Сесію без гучних оголошень перенесли на 10 березня, і це був якраз той день, коли спливав оголошений президентом для Кличка “дедлайн”.

У вівторок депутатський корпус чарівним чином зібрався вже в повному складі. На порядку денному – всього один проєкт, “Про питання забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва”. Але і до розгляду цього єдиного питання депутати міськради змогли підійти лише після погоджувальної ради. Погоджувальна рада – це такий специфічний інструмент “задоволення взаємних інтересів”, який зазвичай застосовує головуючий в раді, коли злагодженість голосування під питанням. Ще простіше: на цих нарадах голови фракцій обмінюються вимогами щодо того, в обмін на які рішення вони будуть голосувати за проєкти, потрібні їх опонентам або партнерам.

Фото: Борис Корпусенко Михайло Пантелєєв під час обговорення плану енергостійкості Києва 10 березня.

Цього разу піти на погоджувальну запропонував позафракційний депутат Михайло Наконечний (колишній член фракції забороненої ОПЗЖ): “прояснити всі моменти, щоб сесія пройшла продуктивно і ефективно”. А підтримав цю вимогу співголова фракції “Батьківщина” Володимир Слончак, який зазначив, що озвучує позицію двох фракцій, своєї і “Голосу”. Голови фракцій і Кличко пішли “буквально на п'ять хвилин”, провели за зачиненими дверима пів години і, після успішних погоджень, продовжили засідання в закритому режимі.

Закритий режим означає, що Київрада не хотіла обговорювати назагал чутливі питання відновлення і захисту енергооб'єктів столиці, а також свої фінансові зауваження до плану.

Проєкт обговорили і затвердили голосами 92 депутатів. Ця похвальна одностайність контрастувала з відсутністю кворуму напередодні. А погоджувальна рада перед голосуванням вказує на те, що міському голові довелося додатково мотивувати депутатів.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

“Слідкуйте за рішеннями наступних сесій, зокрема, за перерозподілом бюджету року, там і будуть закладені обіцянки, які меру довелося сьогодні дати”, – описав ситуацію один з депутатів в розмові з LB.ua.

Це достатньо типова історія в будь-якій місцевій раді, але… наразі мова йшла не про рутинні питання розподілу землі чи фінансування КП, а про план виживання міста наступної зими.

Проте навіть узгодження цього плану стало для політичних сил цілком гідним приводом поторгуватися з мером, знаючи, що його зараз “притисли” з центральної влади – документ мав бути прийнятим обов'язково і терміново.

Що Київ планує зробити для тепла

Що ж депутати запропонували уряду в своєму плані? Попри те, що пленарна частина презентації документу проходила за зачиненими дверима, ми можемо представити основні позиції плану стійкості. Оскільки вони є в проєкті рішення, а також раніше обговорювалися на бюджетній комісії публічно.

Представляючи проєкт, профільний заступник Кличка Петро Пантелеєв пояснив депутатам, що план складається з чотирьох основних блоків. Фінансування заходів цих блоків передбачено за рахунок міського бюджету, коштів донорів та інвесторів, і з держбюджету. Частина цих напрямків вже закладена в різних програмах Києва і частково перебуває в процесі реалізації. На частину планів, фінансування яких передбачено теж Києвом, знадобиться перегляд бюджету міста на поточний рік з перекиданням певних витрат саме на “стійкість”. І ще один блок – це витрати, які Київ самостійно не подужає і вони можуть бути профінансовані лише державою.

Фото: Київська обласна військова адміністрація/Telegram Когенераційна установка

Загальний кошторис запланованих заходів – понад 60 млрд грн. З яких 10 млрд – це гроші, які вже закладені в бюджеті, 13 млрд – кошти, які ще потрібно знайти і перерозподілити в рамках місцевого бюджету. І ще 37 млрд – це кошти, які столиця очікує отримати від центральних органів влади і їх резервів.

Тобто ідея така, що Київ вже робить те, що запланував та може, і очікує зустрічного руху від уряду.

Як зазначив перший заступник мера, план складається з чотирьох основних компонентів.

Перший – це розвиток когенерації і резервного живлення об'єктів.

“Ми ставимо завдання встановити і запустити 250 МВт додаткової генерації електроенергії. Цей обсяг буде забезпечувати живлення критичної інфраструктури, щоб за відсутності електроенергії зберігалося водо- і теплопостачання”, – зазначив Пантелеєв.

Сюди входять нові КГУ (як комунальні, так і приватного власника), батареї для накопичення електроенергії і інші способи альтернативної генерації. Протягом року планується дооснастити дизельними електростанціями міську систему водопостачання і каналізації. Першу з цих станцій мають запустити вже у квітні, решта заходів – до кінця цього року.

Фото: Зоряна Стельмах Генератор на Майдані Незалежності в Києві.

Другий – це система заходів з децентралізації теплопостачання. Місто планує відновлювати і зберігати існуючі ТЕЦ, але й одночасно розбудовувати резервну мережу на основі малих і середніх джерел тепла.

“Це можуть бути блочно-модульні котельні, існуючі традиційні котельні, які за потреби дублюватимуть наші ТЕЦ. Для розбудови такої мережі нам знадобиться багато кілометрів додаткових газопроводів, і тут потрібна буде участь держави”, – зазначив Пантелеєв.

Третій блок – це фізичний захист об'єктів. Пантелеєв повідомив, що Київ самостійно реалізував всі заходи по захисту першого рівня і розпочав роботи по захисту другого рівня. Захистом другого рівня за правилами має займатися Агентство відновлення і місто чекає, що воно ще долучиться до робіт по переліку об'єктів муніципальної власності, ДТЕК, водоканалу і “Єврореконструкції”.

Четвертий блок – це, умовно, стійкість киян. Тут йдеться про те, що робиться на рівні ОСББ і окремих будинків: встановлення СЕС, ремонти ІТП, термомодернізація, закупівля джерел безперебійного живлення. Очікується, що досвід важкої зими дасть поштовх для того, щоб більше будинків долучалися до міських програм енергостійкості.

Фото: КМВА Багатоквартирний житловий будинок Києва, ОСББ на вулиці Митрополита Шептицького, встановило обладнання для сонячної генерації і виробляє електроенергію, постачати надлишок зможе у загальну енергомережу країни.

Для впровадження частини згаданих заходів знадобиться також постанова Кабміну, яка дозволить уряду направляти фінансування на роботи щодо критичних підприємств різних форм власності, і комунальних і приватних (ДарТЕЦ, водоканал в Києві), зазначив заступник голови КМДА. А також важлива мінімізація термінів певних бюрократичних процедур.

І що з усім цим не так

Озвучені і прийняті Києвом плани раціональні і адекватні реальності. Як зазначив сам Пантелеєв, ці плани писалися по аналізу і висновках цієї важкої зими.

Проте є одне “але”: всі ці заходи не є чимось новим, що могло стати зрозумілим лише зараз. І розвиток когенерації, і резервне живлення системи водопостачання, і фізичний захист об'єктів, і навіть децентралізація тепломереж – це потреби, розуміння яких з'явилося не вчора і не після січнево-лютневого винищення київських ТЕЦ. Щонайменше три роки тому, після зими 22/23 років, алгоритми були ті ж самі. Не було лишень комбінації з екстремальними морозами.

Проте когенераційні установки, першу партію яких Київ закупив ще в 2024 році, почали запускати тільки цієї зими. Так само лише зараз зробили і закупівлю резервного живлення для системи водопостачання столиці (яке почнуть запускати весною!).

Фото: КОВА Встановлення когенераційної установки

Міська влада Києва з якихось причин визначала інші пріоритети при впровадженні міських програм, закупівлі обладнання і інтенсивності підготовки до зими. Досвід, який отримали завдяки цьому, – це, крім масштабних руйнувань критичної, ще й зіпсовані тепломережі будинків, вигорілі електрощитові, залиття квартир, пориви каналізації і оселі з грибком на стінах. А найголовніше – кияни, виснажені боротьбою за виживання, пригнічені і зневірені. Які тепер запитують один в одного: то чого чекати від наступної зими, тепер вже точно виїжджати?

Наразі за сім місяців до наступного опалювального сезону владі міста треба зробити: ремонт критичних руйнувань теплогенерації, створення резервної мережі теплогенерації, збільшення в десятки разів потужності альтернативної електрогенерації (КГУ, дизельні, ДБЖ), ремонт магістральних і будинкових мереж, які постраждали взимку. Тобто в рази, десятки разів більше, ніж вміють і роблять зазвичай.

Що може гарантувати реальність виконання цих планів? Гарантувати нічого, простимулювати можуть лише: вчасне фінансування, оптимізація бюрократичних процедур, політична воля всіх гілок влади, існування відповідальності.