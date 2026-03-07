ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаКиїв

Національна академія наук заявила, що до ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно

Науковці кажуть, що конструкції мосту не просто деградуватимуть далі, а деградуватимуть пришвидшеними темпами, якщо найближчим часом не усунути дефекти. Фахівці не виключать у майбутньому людських жертв і колапсу усієї транспортної інфраструктури Києва.

міст Патона (ілюстративне фото)
Фото: Facebook / НАНУ

Національна академія наук України заявила, що до ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно.

“Міст імені Є.О. Патона у Києві ще можна врятувати. Можна запобігти аваріям і непоправним наслідкам. Якщо не гаяти часу. Так вважає член-кореспондент НАН України Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського”, – йдеться у заяві Академії у Facebook

Зазначається, що саме цей інститут колись спроєктував міст імен Є.О. Патона під керівництвом академіка Євгена Патона і від 1953 року здійснює періодичний моніторинг та візуально-інструментальні обстеження споруди.

Як зазначає НАНУ, фахівці знають, як полагодити міст так, щоб він став безпечним і послужив столиці ще багато десятиліть.

Що ж потрібно зробити найперше. Якщо коротко, то:

  • підсилити крайні головні балки (верхову та низову) на опорі №25;
  • поремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);
  • поремонтувати або замінити поперечні балки;
  • поремонтувати в’язі прогонових будов;
  • поремонтувати стовпи освітлення та перильної огорожі;
  • замінити деформаційні шви.

З цими роботами, за словами науковця, зволікати не можна.

НАНУ пише, що якщо найближчим часом не усунути дефекти, виявлені під час торішнього обстеження мосту, а реконструкцію (реставрацію) не виконати, то його конструкції не просто деградуватимуть далі, а деградуватимуть пришвидшеними темпами. Через це можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції (зокрема несні), що спричинить людські жертви і колапс усієї транспортної інфраструктури Києва.

Тому до ремонту й реконструкції (реставрації) мосту імені Є.О. Патона потрібно братися невідкладно, закликали науковці. 

  • Минулого місяця науковці заявили, що у конструкціях мосту Патона в Києві зафіксовано критичні корозійні пошкодження. Науковці наголошують, що залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, водночас міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини. Статус аварійного міст Патона має ще з 2017 року. На початку цього року науковці звернулися до уряду з пропозиціями щодо капітального ремонту мосту.
