Національна академія наук заявила, що до ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно

Національна академія наук України заявила, що до ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно.
“Міст імені Є.О. Патона у Києві ще можна врятувати. Можна запобігти аваріям і непоправним наслідкам. Якщо не гаяти часу. Так вважає член-кореспондент НАН України Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського”, – йдеться у заяві Академії у Facebook.
Зазначається, що саме цей інститут колись спроєктував міст імен Є.О. Патона під керівництвом академіка Євгена Патона і від 1953 року здійснює періодичний моніторинг та візуально-інструментальні обстеження споруди.
Як зазначає НАНУ, фахівці знають, як полагодити міст так, щоб він став безпечним і послужив столиці ще багато десятиліть.
Що ж потрібно зробити найперше. Якщо коротко, то:
- підсилити крайні головні балки (верхову та низову) на опорі №25;
- поремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);
- поремонтувати або замінити поперечні балки;
- поремонтувати в’язі прогонових будов;
- поремонтувати стовпи освітлення та перильної огорожі;
- замінити деформаційні шви.
З цими роботами, за словами науковця, зволікати не можна.
НАНУ пише, що якщо найближчим часом не усунути дефекти, виявлені під час торішнього обстеження мосту, а реконструкцію (реставрацію) не виконати, то його конструкції не просто деградуватимуть далі, а деградуватимуть пришвидшеними темпами. Через це можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції (зокрема несні), що спричинить людські жертви і колапс усієї транспортної інфраструктури Києва.
Тому до ремонту й реконструкції (реставрації) мосту імені Є.О. Патона потрібно братися невідкладно, закликали науковці.
- Минулого місяця науковці заявили, що у конструкціях мосту Патона в Києві зафіксовано критичні корозійні пошкодження. Науковці наголошують, що залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, водночас міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини. Статус аварійного міст Патона має ще з 2017 року. На початку цього року науковці звернулися до уряду з пропозиціями щодо капітального ремонту мосту.