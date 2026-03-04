Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Передано до суду справу щодо ймовірної переплати посадовцями КМДА 11 млн грн за авто для рятувальників

За версією слідства, договір уклали за завищеною вартістю.

Передано до суду справу щодо ймовірної переплати посадовцями КМДА 11 млн грн за авто для рятувальників
Фото: Офіс генпрокурора

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора одного з департаментів КМДА та колишньої уповноваженої особи з публічних закупівель департаменту. 

Як зазначає Офіс генпрокурора, їх обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2022 році директор Департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання для рятувальників. Уповноважена особа, порушуючи закон про публічні закупівлі, не перевірила середні ринкові ціни та уклала договір із завищеною вартістю.

У результаті спецавтомобілі придбали з переплатою майже 11 млн грн.

Посадовцям повідомили про підозри у жовтні та листопаді 2025 року. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

