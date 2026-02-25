Громадський рух “Чесно” підрахував, що 2025-й рік став рекордним для депутатських фондів Київради.

В жовтні столичні обранці збільшили фінансування Програми вирішення депутатами соціально-економічних проблем та виконання доручень виборців до 1 млрд 800 млн грн. У перерахунку — по 15 млн грн на кожного обранця. Ще 187 млн грн заклали на роботу громадських приймалень. Майже два мільярди — це сума, співмірна з річним бюджетом Броварів чи понад двох Фастова, заначають в організації.

Від початку повномасштабного вторгнення видатки на депфонди столиці зростали щороку. 2022-го кожен депутат міг “допомогти” виборцям на 1,5 млн грн, 2023-го — на 6 млн грн, 2024-го — на 10, а 2025-го — на 15.

Ці обсяги коштів на фінансування програми закладали не одразу. Коли у 2020 році ухвалювали п’ятирічну програму на 2021–2025 роки, на фінальний 2025-й планували всього 228 млн грн на всіх — по 1 млн на кожного депутата. Окремо передбачили 108 млн грн на забезпечення діяльності приймалень. Де-факто, під час ухвалення бюджету на 2025 рік, сума вже зросла вп’ятеро: по 5 млн грн на обранця і 169 млн грн на приймальні. А вже восени депутати підтримали ще одне різке збільшення — до 15 млн грн на кожного. Тоді за відповідне рішення проголосували 78 обранців. Лише троє не підтримали збільшення фондів.

Показово, що 38 із 78 депутатів використали 100% своїх фондів на матеріальну допомогу — і саме вони стали прибічниками розширення програми. Рівень освоєння коштів на кінець звітного періоду сягнув 94,35%. Невикористаними залишилися лише 126 млн грн.