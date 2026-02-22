Департамент суспільних комунікацій КМДА має нову очільницю

Мирославу Смірнову звільнили з посади очільниці Департамента суспільних комунікацій КМДА, йдеться на сайті адміністрації.

Смірнову звільнено 19 лютого за угодою сторін.

Зазначимо, Мирослава Смірнова торік у грудні стала головою фракції "УДАР" Віталія Кличка в Київраді. Вона є членом бюджетної комісії Київради.

З 2015 до 2019 року вона очолювала Києво-Святошинську РДА. У 2012-2014 роках була помічницею на громадських засадах тодішнього депутата Артура Палатного.

З 20 лютого виконання обов’язків директора Департаменту покладено на Олесю Зубрицьку. До цього призначення вона обіймала посаду головного спеціаліста відділу розвитку громадських просторів та співпраці з неурядовими організаціями цього ж Департаменту.