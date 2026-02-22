Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Головне за ніч та ранок неділі, 22 лютого: масована атака на Київ та Київщину, майже 140 боєзіткнень, теракт у Львові

Нічна повітряна атака, 138 бойових зіткнень, бої на Гуляйпільському та Покровському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділі, 22 лютого: масована атака на Київ та Київщину, майже 140 боєзіткнень, теракт у Львові
Наслідки атаки по Київщині 22 лютого

Російська армія вночі 22 лютого влаштувала чергову масовану атаку. Повітряні сили повідомили про численні швидкісні цілі, зокрема курсом на Київ.

Вибухи лунали і в Полтаві, передає Суспільне.

Відбій тривоги для столиці пролунав близько 7:58. Тривога в місті тривала близько чотирьох годин.

Запуск балістики відбувся з Криму. Росіяни провели його в кілька хвиль. Також запустили дрони і крилаті ракети.

На Київщині пошкодження зафіксували у п'ятьох районах.

У Фастівському районі з-під завалів врятували 8 людей. Є загиблий.

Більше інформації – в новині.

Ворог атакував також енергетичну інфраструктуру Одещини та Миколаєва.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 138 боєзіткнень.

Найбільше штурмів ворог здійснив на Гуляйпільському напрямку - 35.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 890 окупантів, знищили 9 ворожих танків та іншу техніку росіян. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.26 орієнтовно склали 1 259 780 одиниць.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росія завдала ракетного удару по цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці на Сумщині, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні - цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці – одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України", – повідомив глава МЗС.

Ворожа ракета влучила в один з виробничих корпусів. Обійшлося без жертв.

"Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляючи всесвітньо відомі бренди, працевлаштовуючи українців, роблячи внесок у нашу та американську економіку. Коли російські ракети влучають у такі об'єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі", – наголосив Андрій Сибіга.

У ніч на 22 лютого РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА і ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
  •  22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків – Брянська, Бєлгородська обл. – рф, ТОТ Донецької обл.);
  • 18 крилатих ракет Х-101 (район пусків – Вологодська обл. -рф.);
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків – Курська обл.);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків – Курська обл.);
  • 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ АР Криму), близько 200 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

  • 2 протикорабельні ракети "Циркон";
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
  • 17 крилатих ракет Х-101;
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 274 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

Сьогодні вночі у центрі Львова пролунали вибухи, є загибла і поранені, інформує Національна поліція.

Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий назвав вибухи у місті терактом. За його словами, за попередньою інформацією, що внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.

Станом на 11:00 відомо про 25 поранених унаслідок теракту. У медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців – у тяжкому стані.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про затримання підозрюваної у вчиненні теракту у Львові.

Тривають слідчі дії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

﻿
