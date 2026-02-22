Головне за ніч та ранок неділі, 22 лютого: масована атака на Київ та Київщину, майже 140 боєзіткнень, теракт у Львові

Нічна повітряна атака, 138 бойових зіткнень, бої на Гуляйпільському та Покровському напрямках, ворожі обстріли.

Російська армія вночі 22 лютого влаштувала чергову масовану атаку. Повітряні сили повідомили про численні швидкісні цілі, зокрема курсом на Київ.

Вибухи лунали і в Полтаві, передає Суспільне.

Відбій тривоги для столиці пролунав близько 7:58. Тривога в місті тривала близько чотирьох годин.

Запуск балістики відбувся з Криму. Росіяни провели його в кілька хвиль. Також запустили дрони і крилаті ракети.

На Київщині пошкодження зафіксували у п'ятьох районах.

У Фастівському районі з-під завалів врятували 8 людей. Є загиблий.

Більше інформації – в новині.

Ворог атакував також енергетичну інфраструктуру Одещини та Миколаєва.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 138 боєзіткнень.

Найбільше штурмів ворог здійснив на Гуляйпільському напрямку - 35.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 890 окупантів, знищили 9 ворожих танків та іншу техніку росіян. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.26 орієнтовно склали 1 259 780 одиниць.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росія завдала ракетного удару по цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці на Сумщині, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні - цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці – одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України", – повідомив глава МЗС.

Ворожа ракета влучила в один з виробничих корпусів. Обійшлося без жертв.

"Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляючи всесвітньо відомі бренди, працевлаштовуючи українців, роблячи внесок у нашу та американську економіку. Коли російські ракети влучають у такі об'єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі", – наголосив Андрій Сибіга.

У ніч на 22 лютого РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА і ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків – Брянська, Бєлгородська обл. – рф, ТОТ Донецької обл.);

18 крилатих ракет Х-101 (район пусків – Вологодська обл. -рф.);

2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків – Курська обл.);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків – Курська обл.);

297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ АР Криму), близько 200 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

2 протикорабельні ракети "Циркон";

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

17 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

274 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

Сьогодні вночі у центрі Львова пролунали вибухи, є загибла і поранені, інформує Національна поліція.

Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий назвав вибухи у місті терактом. За його словами, за попередньою інформацією, що внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.

Станом на 11:00 відомо про 25 поранених унаслідок теракту. У медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців – у тяжкому стані.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про затримання підозрюваної у вчиненні теракту у Львові.

Тривають слідчі дії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!