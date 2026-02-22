СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ вдарила по центральному ринку у Слов'янську

Також пошкоджені три приватні будинки.

Армія РФ вдарила по центральному ринку у Слов'янську
наслідки атаки РФ по ринку у Слов'янську
Фото: Вадим Лях

Російські війська з початку доби 22 лютого двічі атакували місто Слов'янськ на Донеччині.  Ворог завдав удару по місцевому ринку та пошкодив приватні будинки.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"За сьогодні, на даний час, ворог двічі наніс удари по місту БПЛА "Молнія-2". Вночі були пошкоджені три приватні будинки", – ідеться у повідомленні.

Близько 9:30 росіяни атакували центральний ринок, внаслідок чого пошкоджений магазин, чотири торгівельні павільйони.

Поранених чи загиблих немає.

﻿
