Також пошкоджені три приватні будинки.

наслідки атаки РФ по ринку у Слов'янську

Російські війська з початку доби 22 лютого двічі атакували місто Слов'янськ на Донеччині. Ворог завдав удару по місцевому ринку та пошкодив приватні будинки.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"За сьогодні, на даний час, ворог двічі наніс удари по місту БПЛА "Молнія-2". Вночі були пошкоджені три приватні будинки", – ідеться у повідомленні.

Близько 9:30 росіяни атакували центральний ринок, внаслідок чого пошкоджений магазин, чотири торгівельні павільйони.

Поранених чи загиблих немає.