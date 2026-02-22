WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Кремль використовує військових, які повернулися з полону для свідчень про начебто "катування в Україні"

Росіяни поширюють постановочне відео військовослужбовця РФ, який повернувся з полону.

ЦПД: Кремль використовує військових, які повернулися з полону для свідчень про начебто "катування в Україні"
Фото: Центр протидії дезінформації

Кремль використовує росіян, які повернулися з полону, для постановочних відео зі "свідченнями про катування в Україні".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

У пропагандистських каналах з'явилося відео військовослужбовця РФ, який повернувся з полону та нібито розповідає про "звірства українських військових". 

У Центрі зазначають, що в  матеріалі немає жодних доказів, крім слів самого чоловіка. "Такі ролики з'являються регулярно – кожен обмін супроводжується серією подібних "свідчень", що радше є зачитуванням заздалегідь підготовленого тексту".

"Насправді це елемент системної пропагандистської кампанії. Зовнішній вигляд росіян, яких обміняли, часто не відповідає твердженням про "катування" – люди мають здоровий і доглянутий вигляд. Натомість сама росія систематично знущається, калічить і вбиває українських полонених", – наголошують у ЦПД. 

У Центрі додають, що мета таких відео – виправдати власні злочини та дискредитувати Україну. Постановочні "свідчення" стають частиною інформаційних атак, які росія використовує паралельно з реальним терором проти українських військовополонених.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies