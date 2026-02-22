ЦПД: Кремль використовує військових, які повернулися з полону для свідчень про начебто "катування в Україні"

Кремль використовує росіян, які повернулися з полону, для постановочних відео зі "свідченнями про катування в Україні".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

У пропагандистських каналах з'явилося відео військовослужбовця РФ, який повернувся з полону та нібито розповідає про "звірства українських військових".

У Центрі зазначають, що в матеріалі немає жодних доказів, крім слів самого чоловіка. "Такі ролики з'являються регулярно – кожен обмін супроводжується серією подібних "свідчень", що радше є зачитуванням заздалегідь підготовленого тексту".

"Насправді це елемент системної пропагандистської кампанії. Зовнішній вигляд росіян, яких обміняли, часто не відповідає твердженням про "катування" – люди мають здоровий і доглянутий вигляд. Натомість сама росія систематично знущається, калічить і вбиває українських полонених", – наголошують у ЦПД.

У Центрі додають, що мета таких відео – виправдати власні злочини та дискредитувати Україну. Постановочні "свідчення" стають частиною інформаційних атак, які росія використовує паралельно з реальним терором проти українських військовополонених.