Трегубов: російські війська намагаються оточити Сили оборони у Вовчанську

У місті Вовчанськ на Харківщині ситуація залишається складною. Більша частина зруйнованого міста наразі перебуває під контролем росіян, водночас ворог намагається оточити українські війська.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише LIGA.net.

За його словами, ситуація у Вовчанську значно важча, ніж у Куп'янськ. Якщо в Куп’янську російські підрозділи зосереджені в кількох будинках і фактично відрізані від основних сил, то у Вовчанську ворог має коротке плече постачання безпосередньо з території Росії.

"Більша частина Вовчанська зараз, об’єктивно – це руїни. І більша частина руїн, на жаль, перебуває під контролем російських сил. Попри те, що на півдні міста зберігається українська присутність, ворог намагається її ліквідувати", – зазначив Трегубов.

За інформацією військових, російські сили проводять активні флангові атаки з метою охопити українські підрозділи на півдні міста. Також противник намагається просунутися у напрямку Вовчанських хуторів, щоб створити загрозу оперативного оточення.

Основна мета ворога – змусити Сили оборони відступити або потрапити в тактичне кільце. Водночас, за словами Трегубова, ці спроби наразі не мають успіху, хоча бої залишаються інтенсивними.

Військовий підкреслив, що оборона у повністю зруйнованому місті є надзвичайно складною. Руйнування інфраструктури ускладнює логістику, переміщення та облаштування позицій, що створює додаткові виклики для українських захисників.