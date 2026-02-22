На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Трегубов: російські війська намагаються оточити Сили оборони у Вовчанську

Ворог намагається змусити Сили оборони потрапити в тактичне кільце.

Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

У місті Вовчанськ на Харківщині ситуація залишається складною. Більша частина зруйнованого міста наразі перебуває під контролем росіян, водночас ворог намагається оточити українські війська.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише LIGA.net.

За його словами, ситуація у Вовчанську значно важча, ніж у Куп'янськ. Якщо в Куп’янську російські підрозділи зосереджені в кількох будинках і фактично відрізані від основних сил, то у Вовчанську ворог має коротке плече постачання безпосередньо з території Росії.

"Більша частина Вовчанська зараз, об’єктивно – це руїни. І більша частина руїн, на жаль, перебуває під контролем російських сил. Попри те, що на півдні міста зберігається українська присутність, ворог намагається її ліквідувати", – зазначив Трегубов.

За інформацією військових, російські сили проводять активні флангові атаки з метою охопити українські підрозділи на півдні міста. Також противник намагається просунутися у напрямку Вовчанських хуторів, щоб створити загрозу оперативного оточення.

Основна мета ворога – змусити Сили оборони відступити або потрапити в тактичне кільце. Водночас, за словами Трегубова, ці спроби наразі не мають успіху, хоча бої залишаються інтенсивними.

Військовий підкреслив, що оборона у повністю зруйнованому місті є надзвичайно складною. Руйнування інфраструктури ускладнює логістику, переміщення та облаштування позицій, що створює додаткові виклики для українських захисників.

