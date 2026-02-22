Станом на 16:00 неділі від початку доби на фронті відбулося 53 бойові зіткнення, повідомили у Генштабі.

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Гута-Студенецька, Ясна Поляна, Хрінівка Чернігівської області; Безсалівка, Будки, Чуйківка, Рижівка, Студенок, Товстодубове, Бунякине, Прогрес Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом. Противник здійснив 46 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався наступати в бік Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки.

На Слов’янському та Краматорському напрямках наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки. Дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 13 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Просяна.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Приморського та Степового. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Таврійське, Комишуваха, Веселянка.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.