Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
"Мріє злиняти кудись послом": НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"

За даними слідства, людиною під цим кодовим ім'ям є Герман Галущенко. 

Національне антикорбюро опублікувало відео про роль фігуранта справи "Мідас" під кодовим ім'ям Сигізмунд. За даними слідства, ним є колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко.

У лютому 2021 році на острові Ангілія зареєстрували фонд для залучення близько $100 млн "інвестицій". Його директором став знайомий підозрюваних в у часті в злочинній організації громадянин Сейшельських островів.

Він, за даними слідства, професійно надавав послуги відмивання коштів. Інвесторами фонду стали Карлсон (Тимур Міндіч) і Шугармен (Олександр Цукерман), які інвестували в фонд десятки мільйонів доларів США. 

"Щоб приховати участь міністра енергетики на території Маршаллових островів створили три компанії, які в свою чергу увійшли в структуру трасту, зареєстрованого Сент-Кітс і Неві. Бенефіціарними власниками оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали інвесторами фонду", – повідомив керівник I ГПД НАБУ Олександр Абакумов. 

Схема руху коштів по справі Мідас
Фото: НАБУ
Траст відкрив рахунки в трьох банках Швейцарії. Абакумов сказав, що Германа Галущенка залучили до злочинної організації через його вплив на сектор енергетики. 

Як відомо з матеріалів справи, в "Енергоатомі" діяла схема відкатів у сумі 10-15 % від вартості контракту. Цю суму контрагенти компанії передавали довіреному міністра – Рокету (Ігор Миронюк) або кур’єрами в офіс злочинної організації, яким володіла родина Андрія Деркача. 

"Детективи НАБУ отримали докази того, що міністр енергетики безпосередньо лобіював перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості «Енергоатому» за укладеними контрактами. Це зробило можливою схему шлагбаум, коли оплата підрядника підряднику надходила від «Енергоатому» лише після відкату", – повідомив Абакумов.

За його словами, частину неправомірної вигоди, яку отримували Тенор (Дмитро Басов) і Рокет, передавали посадовцю на прізвисько Професор. Підозрювані в відмиванні коштів Карлсон, Шугармен і Рьошик називали міністра енергетики Сигізмундом.

Карлсон, за даними слідства, забезпечував збереження ключової ролі Сигізмунда в Кабміні. 

Ключова роль Сигізмунда в діяльності Міненерго, Енергоатому, НКРЕКП, ОГТС та інших сум’єктах господарювання фактично не зменшилася і після призначення на посади міністра юстиції.

Детективи НАБУ встановили, що кошти, які Рокет передавав готівкою до офісу злочинної організації, фіксували в чорній бухгалтерії "Комплекс" – туди надійшло понад 112 млн доларів. 

Чорна бухгалтерія фіксувала частку коштів для Сигізмунда. Для відмивання використовували криптовалюту з надходженням до фонду або ж видачу готівки ексдружині Германа Галущенка. 

НАБУ навело аудіо розмов підозрюваних в участі в злочинній організації. Зокрема, йшлося про те, що Сигізмунд "мріє злиняти" кудись послом.

Плівки Міндіча
Плівки Міндіча
Плівки Міндіча
Плівки Міндіча
Плівки Міндіча
Отримані детективами дані свідчать, що в 2021-2025 відмили 12 млн доларів США. Кошти переважно перебували на рахунках фонду в банках Швейцарії та були на депозиті. Сигізмунд, будучи на посаді міністр, за даними НАБУ, отримав 7,4 млн доларів США на рахунки двох компаній на Маршаллових островах і ще майже 4 млн доларів були видані готівкою в Швейцарії.

Слідство вважає, що частину коштів витрачали на оплату навчання дітей Галущенка в Швейцарії, частина – на послуги в медичній клініці Шугармена і придбання брендового одягу в Києві.

Справа "Мідас"

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента "Енергоатому". Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника. Оборонну частину офіційно не публікували, але, за даними ЗМІ, Тимур Міндіч тиснув на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

На початку справи підозри отримали семеро людей: бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів. 

За даними медіа, у розмовах фігурантів згадували й інших членів уряду: Германа Галущенка і Світлану Гринчук, а також Рустема Умєрова. Умєров і Галущенко ходили на допити. 


