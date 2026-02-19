"Мріє злиняти кудись послом": НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"

За даними слідства, людиною під цим кодовим ім'ям є Герман Галущенко.

Національне антикорбюро опублікувало відео про роль фігуранта справи "Мідас" під кодовим ім'ям Сигізмунд. За даними слідства, ним є колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко.

У лютому 2021 році на острові Ангілія зареєстрували фонд для залучення близько $100 млн "інвестицій". Його директором став знайомий підозрюваних в у часті в злочинній організації громадянин Сейшельських островів.

Він, за даними слідства, професійно надавав послуги відмивання коштів. Інвесторами фонду стали Карлсон (Тимур Міндіч) і Шугармен (Олександр Цукерман), які інвестували в фонд десятки мільйонів доларів США.

"Щоб приховати участь міністра енергетики на території Маршаллових островів створили три компанії, які в свою чергу увійшли в структуру трасту, зареєстрованого Сент-Кітс і Неві. Бенефіціарними власниками оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали інвесторами фонду", – повідомив керівник I ГПД НАБУ Олександр Абакумов.

Фото: НАБУ Схема руху коштів по справі Мідас

Траст відкрив рахунки в трьох банках Швейцарії. Абакумов сказав, що Германа Галущенка залучили до злочинної організації через його вплив на сектор енергетики.

Як відомо з матеріалів справи, в "Енергоатомі" діяла схема відкатів у сумі 10-15 % від вартості контракту. Цю суму контрагенти компанії передавали довіреному міністра – Рокету (Ігор Миронюк) або кур’єрами в офіс злочинної організації, яким володіла родина Андрія Деркача.

"Детективи НАБУ отримали докази того, що міністр енергетики безпосередньо лобіював перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості «Енергоатому» за укладеними контрактами. Це зробило можливою схему шлагбаум, коли оплата підрядника підряднику надходила від «Енергоатому» лише після відкату", – повідомив Абакумов.

За його словами, частину неправомірної вигоди, яку отримували Тенор (Дмитро Басов) і Рокет, передавали посадовцю на прізвисько Професор. Підозрювані в відмиванні коштів Карлсон, Шугармен і Рьошик називали міністра енергетики Сигізмундом.

Карлсон, за даними слідства, забезпечував збереження ключової ролі Сигізмунда в Кабміні.

Ключова роль Сигізмунда в діяльності Міненерго, Енергоатому, НКРЕКП, ОГТС та інших сум’єктах господарювання фактично не зменшилася і після призначення на посади міністра юстиції.

Детективи НАБУ встановили, що кошти, які Рокет передавав готівкою до офісу злочинної організації, фіксували в чорній бухгалтерії "Комплекс" – туди надійшло понад 112 млн доларів.

Чорна бухгалтерія фіксувала частку коштів для Сигізмунда. Для відмивання використовували криптовалюту з надходженням до фонду або ж видачу готівки ексдружині Германа Галущенка.

НАБУ навело аудіо розмов підозрюваних в участі в злочинній організації. Зокрема, йшлося про те, що Сигізмунд "мріє злиняти" кудись послом.

Фото: НАБУ Плівки Міндіча

Отримані детективами дані свідчать, що в 2021-2025 відмили 12 млн доларів США. Кошти переважно перебували на рахунках фонду в банках Швейцарії та були на депозиті. Сигізмунд, будучи на посаді міністр, за даними НАБУ, отримав 7,4 млн доларів США на рахунки двох компаній на Маршаллових островах і ще майже 4 млн доларів були видані готівкою в Швейцарії.

Слідство вважає, що частину коштів витрачали на оплату навчання дітей Галущенка в Швейцарії, частина – на послуги в медичній клініці Шугармена і придбання брендового одягу в Києві.

Герман Галущенко перебуває під вартою з можливістю застави в 200 млн гривень. НАБУ і САП зняли його з поїзда при спробі виїхати за кордон.

Ексміністра підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації коштів. Він відкидає звинувачення і каже, що не є ні Професором, ні Сигізмундом.

Справа "Мідас"

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента "Енергоатому". Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника. Оборонну частину офіційно не публікували, але, за даними ЗМІ, Тимур Міндіч тиснув на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

На початку справи підозри отримали семеро людей: бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів.

За даними медіа, у розмовах фігурантів згадували й інших членів уряду: Германа Галущенка і Світлану Гринчук, а також Рустема Умєрова. Умєров і Галущенко ходили на допити.



