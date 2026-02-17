Галущенко заявив, що "знайшов би 30 млн гривень застави, або 20"

Він також розповів, чому він жив у заарештованому будинку ексміністра-втікача Захарченка.

Ексміністр енергетики Герман Галущенко, якому Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід як підозрюваному по справі "Мідас", вважає, що "знайшов би 20-30 млн грн" у якості застави як альтернативи арешту.

Про це він заявив під час засідання, що транслювало Суспільне.

Суддя запитав Галущенка: "Якщо я раптом прийду до висновку щодо обґрунтованості клопотання прокурора, яку суму застави ви готові внести?... Можете не відповідати".

"Та я просто думаю, яку суму... Ну, я не знаю... Думаю, що мільйонів 30 би знайшов... або 20", - відповів Галущенко.

Він також розповів, що жив в заарештованому АРМА будинку колишнього міністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталія Захарченка і "платив 130 доларів на добу якомусь хлопцю".

Галущенко отримав підозру по справі “Мідас”. Про це повідомили в НАБУ і САП. Слідство вважає Галущенка причетним до відмивання коштів та участі в злочинній організації. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”. Родина Галущенка робила до фонду внески.

Герман Галущенко

Герман Галущенко був призначений міністром юстиції в липні 2-25, під час "переформатування" Кабміну. До цього він з 2021 року очолював міністерство енергетики. Саме в цей період його радник, Ігор Миронюк, за даними НАБУ і САП, реалізовував схему відкатів в "Енергоатомі", організовану співвласником "Студії «Квартал 95»" Тимуром Міндічем.

До посади в Міненерго Герман Галущенко сам очолював "Енергоатом" – в 2021-2021 роках. До серпня 2020 він, за даним Руху Чесно, був у складі керівництва партії "Патріот". З 2014 року брав участь як юрист у захисті державних інтересів України та вітчизняних компаній у міжнародних судових інстанціях.

У 2013-2014 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення ДП "НАЕК Енергоатом" за керівництва Микити Константінова, який у 2005-2006 працював у НАЕК в команді Деркача.

У відставку Галущенка відправили лише на тлі розслідування "Мідас" – 19 листопада.