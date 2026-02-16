«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Ексочільник Міненерго Галущенко залишатиметься під вартою

Слідчий суддя ВАКС розглянув скаргу Галущенка і частково задовольнив її.

Ексочільник Міненерго Галущенко залишатиметься під вартою
Герман Галущенко
Фото: LIVE

Сьогодні, 16 лютого, слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Скаргу задовольнили частково. Сам Галущенко залишається під вартою, де буде чекати обрання запобіжного заходу.

Як йдеться в повідомленні ЦПД, у ніч з 14 на 15 лютого Галущенко їхав потягом Київ-Варшава та 15 лютого о 03:38 його зняли з потягу. Це обґрунтували за статтею 208 КПК.

«У понеділок, 16 лютого, ексміністру повідомили про підозру в легалізації коштів викрадених на захисті енергетики країни в рамках справи “Мідас”. Одним з епізодів легалізації сторона обвинувачення вважає оплату за навчання його дітей у Швейцарії. Сума ймовірної легалізації становить понад 400 млн грн.»

За даними слідства, діти Галущенка мають документи на проживання у Швейцарії. Ця інформація підтверджується через запити у Швейцарію. 

Деталі затримання:

  • адвокат Галущенка заявив на суді, що нібито прикордонники з пункту пропуску подзвонили детективам НАБУ та повідомили, що Галущенко планує перетнути кордон. 
  •  орієнтовно між 06:00 та 06:30 ексміністр висловив бажання покинути пункт пропуску й повернутися до Києва, на що прикордонники повідомили йому, що чекають НАБУ. 
  • Вже о 9 ранку прибули детективи НАБУ. Галущенка доставили до Києва близько 19:00 15 лютого. 

Завтра, 17 лютого, ВАКС обиратиме запобіжний захід підозрюваному, в якому обвинувачення буде просити тримання під вартою.

  • Колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко отримав підозру по справі “Мідас”. Про це повідомили в НАБУ і САП. Слідство вважає Галущенка причетним до відмивання коштів та участі в злочинній організації. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”. Родина Галущенка робила до фонду внески.
