Голова НАЗК: події в Молдові та Румунії демонструють ризики зовнішнього впливу на виборчі процеси

На його думку, настав час змінити запроваджену одинадцять років тому модель відповідальності у сфері політичного фінансування.

Голова НАЗК Віктор Павлущик вважає, що Україна має заздалегідь посилити правила відповідальності у сфері фінансування партій, щоб мінімізувати ризики іноземного впливу. Про це він сказав під час засідання круглого столу, передає кореспондентка LB.

“Події в сусідніх країнах, зокрема в Молдові та Румунії, демонструють ризики зовнішнього впливу на виборчі процеси, у тому числі через фінансові інструменти”, – заявив він.

За словами голови НАЗК, такі приклади свідчать про необхідність діяти на випередження. Україна мусить мінімізувати потенційні загрози шляхом запровадження чітких, дієвих і справедливих правил відповідальності у сфері політичного фінансування.

Павлущик зазначив, що чинна модель відповідальності, запроваджена ще у 2015 році, потребує системного перегляду. Практика її застосування продемонструвала складність доведення правопорушень і недостатній превентивний ефект санкцій.

Він підкреслив, що реформа має передбачати перегляд як кримінальної, так і адміністративної відповідальності, а також зосередження на реальних порушеннях, а не технічних помилках у звітності. За його словами, йдеться не про точкові зміни, а про комплексне вдосконалення механізмів прозорості політичних фінансів.

“Наша мета проста: правила мають бути зрозумілими. Відповідальність – невідворотною, а політична конкуренція – чесною”, – підсумував голова НАЗК.



