Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відвідує Київ з візитом

Глава МЗС Сибіга провів детальні переговори із генсекретарем з ключових напрямів співпраці, зокрема притягнення Росії до відповідальності, проєктної діяльності Ради Європи та зміцнення інституційної стійкості України.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відвідує Київ з візитом
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: МЗС
Фото: МЗС

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відвідує Київ з візитом, повідомили в українському МЗС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував Берсе про ситуацію на полі бою та в енергетиці після варварських ударів Росії, мирні зусилля та тиск на агресора. 

Глава МЗС провів детальні переговори із Генеральним секретарем з ключових напрямів співпраці, зокрема притягнення Росії до відповідальності, проєктної діяльності Ради Європи та зміцнення інституційної стійкості України.

“Рада Європи першою серед міжнародних організацій припинила членство Росії. Це було сильне рішення. У визначальний момент історії ви обрали не мовчазний нейтралітет, а принципи. Ви стали на бік справедливості, права та людської гідності”, – наголосив Андрій Сибіга.

Фото: МЗС
Фото: МЗС
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Києві

Окрему увагу сторони приділили темі покарання за російські злочини. Україна цінує центральну роль Ради Європи на цьому напрямі, зокрема створення Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.

Сибіга відзначив, що минулий рік став проривним у створенні інфраструктури притягнення до відповідальності, а поточний має стати роком її практичного втілення.

“Визначальним елементом справедливого миру є відповідальність за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, а також компенсація завданої шкоди”, – підкреслив очільник зовнішньополітичного відомства.

Фото: МЗС
Фото: МЗС
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Києві

Фото: МЗС
Фото: МЗС
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Києві

Фото: МЗС
Фото: МЗС
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Києві

У січні Рада Європи і ЄС підписали угоду про фінансування передової групи для створення Спецтрибуналу щодо злочинів РФ. Мета спільного проєкту – створення команди для закладання інституційних, логістичних та організаційних основ Спецтрибуналу, що матиме мандат притягати до відповідальності високопоставлених політичних керівників і військових лідерів за злочин агресії проти України.

Передова група сприятиме також залученню зацікавлених сторін для зміцнення підтримки Спецтрибуналу.

Європейський Союз надасть 10 млн євро на проєкт передової групи через Службу зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії.

﻿
