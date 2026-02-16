«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Галущенко отримав підозру по справі "Мідас"

Родина Галущенка була "інвестором" фонду для відмивання коштів. 

Галущенко отримав підозру по справі "Мідас"
Герман Галущенко
Фото: НАБУ в Telegram

Колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко отримав підозру по справі “Мідас”. Про це повідомили в НАБУ і САП.

Слідство вважає Галущенка причетним до відмивання коштів та участі в злочинній організації. За даними детективів і прокурорів, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”.

“Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного”, – йдеться у повідомленні НАБУ.

Аби приховати участь, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей Германа Галущенка.

Ці компанії стали “інвесторами” фонду – купили його акції. Учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

“Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі”, – додали в НАБУ.

Кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.

На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

“Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби”, – додали в Бюро.

Схема участі в злочинній організації Мідас
Фото: НАБУ
Схема участі в злочинній організації Мідас

Германа Галущенка затримали вчора при спробі виїхати з країни. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 (створення або участь в злочинній організації), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Герман Галущенко

Герман Галущенко був призначений міністром юстиції в липні 2-25, під час "переформатування" Кабміну. До цього він з 2021 року очолював міністерство енергетики. Саме в цей період його радник, Ігор Миронюк, за даними НАБУ і САП, реалізовував схему відкатів в "Енергоатомі", організовану співвласником "Студії «Квартал 95»" Тимуром Міндічем. 

До посади в Міненерго Герман Галущенко сам очолював "Енергоатом" – в 2021-2021 роках. До серпня 2020 він, за даним Руху Чесно, був у складі керівництва партії "Патріот". З 2014 року брав участь як юрист у захисті державних інтересів України та вітчизняних компаній у міжнародних судових інстанціях. 

У 2013-2014 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення ДП "НАЕК Енергоатом" за керівництва Микити Константінова, який у 2005-2006 працював у НАЕК в команді Деркача.

У відставку Галущенка відправили лише на тлі розслідування "Мідас" – 19 листопада.

Справа "Мідас"

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента "Енергоатому". Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника. Оборонну частину офіційно не публікували, але, за даними ЗМІ, Тимур Міндіч тиснув на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

На початку справи підозри отримали семеро людей: бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів. 

За даними медіа, у розмовах фігурантів згадували й інших членів уряду: Германа Галущенка і Світлану Гринчук, а також Рустема Умєрова. Умєров і Галущенко ходили на допити. 

﻿
