Колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко отримав підозру по справі “Мідас”. Про це повідомили в НАБУ і САП.

Слідство вважає Галущенка причетним до відмивання коштів та участі в злочинній організації. За даними детективів і прокурорів, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”.

“Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного”, – йдеться у повідомленні НАБУ.

Аби приховати участь, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей Германа Галущенка.

Ці компанії стали “інвесторами” фонду – купили його акції. Учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

“Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі”, – додали в НАБУ.

Кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.

На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

“Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби”, – додали в Бюро.

Фото: НАБУ Схема участі в злочинній організації Мідас

Германа Галущенка затримали вчора при спробі виїхати з країни. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 (створення або участь в злочинній організації), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Герман Галущенко

Герман Галущенко був призначений міністром юстиції в липні 2-25, під час "переформатування" Кабміну. До цього він з 2021 року очолював міністерство енергетики. Саме в цей період його радник, Ігор Миронюк, за даними НАБУ і САП, реалізовував схему відкатів в "Енергоатомі", організовану співвласником "Студії «Квартал 95»" Тимуром Міндічем.

До посади в Міненерго Герман Галущенко сам очолював "Енергоатом" – в 2021-2021 роках. До серпня 2020 він, за даним Руху Чесно, був у складі керівництва партії "Патріот". З 2014 року брав участь як юрист у захисті державних інтересів України та вітчизняних компаній у міжнародних судових інстанціях.

У 2013-2014 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення ДП "НАЕК Енергоатом" за керівництва Микити Константінова, який у 2005-2006 працював у НАЕК в команді Деркача.

У відставку Галущенка відправили лише на тлі розслідування "Мідас" – 19 листопада.

Справа "Мідас"

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента "Енергоатому". Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника. Оборонну частину офіційно не публікували, але, за даними ЗМІ, Тимур Міндіч тиснув на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

На початку справи підозри отримали семеро людей: бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів.

За даними медіа, у розмовах фігурантів згадували й інших членів уряду: Германа Галущенка і Світлану Гринчук, а також Рустема Умєрова. Умєров і Галущенко ходили на допити.