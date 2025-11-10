Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Зокрема справа стосується "Енергоатому".

У НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Знайдені гроші під час обшуків
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, обшуки зокрема проходили у колишнього міністра енергетики, а нині – міністра юстиції Германа Галущенка. 

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – йдеться у повідомленні НАБУ. 

Знайдені гроші під час обшуків
Фото: НАБУ
Знайдені гроші під час обшуків

Також там зазначено, що учасники цієї організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

За даними Железняка, у цьому розслідуванні НАБУ фігурує і Тимур Міндіч, в якого нині вранці, як написала Українська правда, проводили обшуки в Києві. Сам він, як повідомили співрозмовники журналістам, виїхав з України за декілька годин до обшуків. 
