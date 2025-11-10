У НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, обшуки зокрема проходили у колишнього міністра енергетики, а нині – міністра юстиції Германа Галущенка.
"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – йдеться у повідомленні НАБУ.
Також там зазначено, що учасники цієї організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.
За даними Железняка, у цьому розслідуванні НАБУ фігурує і Тимур Міндіч, в якого нині вранці, як написала Українська правда, проводили обшуки в Києві. Сам він, як повідомили співрозмовники журналістам, виїхав з України за декілька годин до обшуків.