ГоловнаСуспільствоПодії

УП: НАБУ прийшло до Міндіча, але він виїхав до обшуку (доповнено)

Деталі поки невідомі. 

УП: НАБУ прийшло до Міндіча, але він виїхав до обшуку (доповнено)
Фото: Сергей Нужненко

За даними джерел УП, вранці 10 листопада Національне антикорбюро прийшло до київського помешкання бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча. У нього проводять обшуки.

При чому, за інформацією журналістів, самого Міндіча вдома немає: він виїхав за кілька годин до візиту детективів. Бізнесмен покинув територію країни, стверджують джерела. 

"Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків", – повідомило джерело.

Про те, що бізнесмен може отримати підозру від НАБУ, Українська правда писала ще влітку. 

Міндіч – колишній бізнес-партнер Ігоря Коломойського, який є підозрюваним одразу в кількох справах і перебуває під вартою. 
﻿
