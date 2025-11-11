Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Уночі і вранці ворог гатив по Нікополю РСЗВ і артилерією

За даними ОВА, минулося без потерпілих. 

Уночі і вранці ворог гатив по Нікополю РСЗВ і артилерією
Окупант біля самохідної 122-мм реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град»
Фото: EPA/UPG

Уночі і вранці російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області ракетними системами залпового вогню "Град" та артилерією. Удари припали на Нікополь, повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко. 

Загиблих і поранених немає. За даними військових, в небі області збили один дрон. 

Бив ворог по дніпровцях і увечері.

"Ввечері ворог знову вдарив по Васильківській громаді, що на Синельниківщині, безпілотниками. Виникла пожежа на території приватного підприємства. Її загасили", – сказав Гайваненко.
﻿
