ЗМІ: Лавров впав в немилість Кремля через зрив саміту у Будапешті

Видання The Guardian стверджує, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров міг втратити своє привілейоване положення у Кремлі як наслідок розмови з державним секретарем США Марко Рубіо.

Журналісти звернули увагу на нетипову відсутність Лаврова на засіданні ради безпеки РФ, на якому диктатор Путін обговорював з оточенням ядерні випробування. Чутки посилилися після оголошення складу делегації Росії на саміт "Великої двадцятки" у Південній Африці: у списку очільника МЗС немає.

Джерела у Кремлі та колишні російські дипломати відкидають можливість "вигнання" Лаврова через його тривалу кар'єру із захисту злочинів Москви на міжнарожній арені та вміння догоджати диктатору. Проте є ймовірність, що міністра все ж покарали за те, що його неконструктивна позиція під час спілкування з американським колегою призвела до зриву планів Путіна.

Під час дзвінка Рубіо Лавров нібито просував виключно максималістські вимоги Росії щодо урегулювання війни в Україні. Після цього президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті, посилаючись на те, що вона не принесе бажаного результату. Для Путіна це була втрачена можливість вчергове відчути себе в центрі уваги поза міжнародною ізоляцією.