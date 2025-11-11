Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: Лавров впав в немилість Кремля через зрив саміту у Будапешті

Вірна путінська коняка, можливо, покарана за дипломатичний провал.

ЗМІ: Лавров впав в немилість Кремля через зрив саміту у Будапешті
Лавров на саміті в Алясці
Фото: Скриншот відео

Видання The Guardian стверджує, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров міг втратити своє привілейоване положення у Кремлі як наслідок розмови з державним секретарем США Марко Рубіо.

Журналісти звернули увагу на нетипову відсутність Лаврова на засіданні ради безпеки РФ, на якому диктатор Путін обговорював з оточенням ядерні випробування. Чутки посилилися після оголошення складу делегації Росії на саміт "Великої двадцятки" у Південній Африці: у списку очільника МЗС немає.

Джерела у Кремлі та колишні російські дипломати відкидають можливість "вигнання" Лаврова через його тривалу кар'єру із захисту злочинів Москви на міжнарожній арені та вміння догоджати диктатору. Проте є ймовірність, що міністра все ж покарали за те, що його неконструктивна позиція під час спілкування з американським колегою призвела до зриву планів Путіна.

Під час дзвінка Рубіо Лавров нібито просував виключно максималістські вимоги Росії щодо урегулювання війни в Україні. Після цього президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті, посилаючись на те, що вона не принесе бажаного результату. Для Путіна це була втрачена можливість вчергове відчути себе в центрі уваги поза міжнародною ізоляцією. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies