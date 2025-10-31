FT: Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті через ультиматум Москви щодо України

За словами джерел, Рубіо переконав Трампа, що Москва “не демонструє жодної готовності до реальних переговорів”.

Адміністрація Дональда Трампа скасувала запланований саміт із Путіним у Будапешті, оскільки Кремль надіслав до Вашингтона меморандум із жорсткими вимогами щодо умов “миру” в Україні, пише Financial Times із посиланням на кілька поінформованих джерел.

Після телефонної розмови Трампа і Путіна на початку жовтня сторони домовилися зустрітися в столиці Угорщини, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни.

Однак уже за кілька днів російське МЗС передало Вашингтону документ, у якому повторило свої максималістські вимоги: територіальні поступки України, різке скорочення її Збройних сил, а також гарантії, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Після цього відбулася напружена розмова між Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо, за підсумками якої Вашингтон вирішив скасувати саміт. За словами джерел, Рубіо переконав Трампа, що Москва “не демонструє жодної готовності до реальних переговорів”.

Рішення про скасування зустрічі стало різкою зміною курсу Вашингтона, адже всього тижнем раніше Трамп публічно демонстрував готовність до діалогу з Кремлем і навіть відмовився від планів постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

За інформацією FT, американські чиновники дедалі більше сумнівалися у доцільності переговорів, вражені риторикою Лаврова, який ще у вересні на зустрічі з Рубіо в Нью-Йорку знову повторював кремлівські тези про “нацистів” в Україні.

Після телефонної розмови 16 жовтня Путін, за даними FT, роздратував Трампа, вихваляючись “успіхами” російської армії під Куп’янськом і на річці Оскіл.

Наступного дня під час зустрічі у Вашингтоні Трамп тиснув на Володимира Зеленського, закликаючи до поступок Москві.

Тим часом Зеленський заявив, що ситуація біля Куп’янська залишається складною, але ЗСУ “зберігають контроль” і продовжують оборону.

Позиція Кремля — домогтися від України передачі решти територій Донбасу — залишається неприйнятною для Києва, наголошує FT.