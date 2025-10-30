Третій армійський корпус отримав десятки потужних зарядних станцій від волонтерів

Бійці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України.

«Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Велику партію зарядних станцій волонтери передали Третьому армійському корпусу.

«Передали пів сотні потужних зарядних станцій з додатковими батареями Третьому армійському корпусу. Ці хлопці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України», - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці «Української команди».

Раніше волонтери «Української команди» передали партії зарядних станцій батальйону «Свобода» 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем «Хорт» та іншим військовим підрозділам.

Також повідомлялося, що «Українська команда» оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору можна за посиланнями:

Приватбанк

UAPay

Монобанк

Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565

Повні реквізити