Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаПолітика

Третій армійський корпус отримав десятки потужних зарядних станцій від волонтерів Пресреліз

Бійці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України.

Третій армійський корпус отримав десятки потужних зарядних станцій від волонтерів

«Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Велику партію зарядних станцій волонтери передали Третьому армійському корпусу

«Передали пів сотні потужних зарядних станцій з додатковими батареями Третьому армійському корпусу. Ці хлопці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України», - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці «Української команди».

Раніше волонтери «Української команди» передали партії зарядних станцій батальйону «Свобода» 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем «Хорт» та іншим військовим підрозділам.

Також повідомлялося, що «Українська команда» оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору можна за посиланнями:

Приватбанк 

UAPay 

Монобанк 

Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565

Повні реквізити
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies