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Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького

У ЗСУ триває реорганізація структури управління. Перехід на корпусну систему розпочав Третій армійський корпус, який разом з іншими бригадами формує «Трійка» Андрія Білецького. Упродовж своєї військової карʼєри він створив два знакових для України добровольчі підрозділи – полк «Азов» і Третю штурмову бригаду. Тепер цей досвід буде масштабовано на оперативному рівні.

Перехід на корпуси – складний і тривалий процес, він передбачає докорінну зміну всієї системи управління військами. Аналітики наголошують, що на цьому шляху Україні доведеться подолати низку викликів: від кадрового і матеріально-технічного забезпечення корпусного рівня до створення нових штабів, інфраструктурних і логістичних механізмів. Тож цілком природно для цієї непростої задачі обрали топові бригади.

Андрій Білецький
Андрій Білецький

Шляхами маршала Даву

Про створення Третього корпусу Білецький оголосив 14 березня 2025 року, у День українського добровольця. За три роки існування його Третя штурмова виросла з добровольчого загону до найчисельнішої і однієї з найбільш боєздатних бригад у складі Сухопутних військ. Бійці відзначились в обороні Києва, деокупації Херсонщини, боях за Бахмут і Авдіївку. Вже майже рік бригада на Харківщині тримає смугу довжиною у понад 50 кілометрів, де попри безперервні штурмові дії ворог не просто не просувається, а навіть втрачає захоплені раніше позиції. «Трійка» відрізняється військовою підготовкою, застосуванням безпілотних систем, плануванням і управлінням.

«Війна дала можливість розкритися багатьом людям. Андрій Білецький круто масштабував великий успіх. Інтегрувавши багатьох цивільних без досвіду служби в армії, створив успішний бойовий організм – Третю штурмову бригаду. Тепер він командир Третього корпусу. Там є багато прикладів, які слід переймати іншим військовим частинам, бригадам та корпусам», – вважає Павло Паліса, екскомандир 93-ї ОМБр, заступник керівника Офісу Президента з питань безпеки і оборони.

Які бригади, окрім «Трійки», формуватимуть корпус, поки не розголошують. Ймовірно, він отримає на озброєння легендарні американські БМП «Бредлі» – не випадково Білецький обрав їх фоном для свого відеозвернення. Нині із західної техніки «Трійка» має на озброєнні тільки бронетранспортери М113 – надійні, але родом з 1960-х років.

Командир назвав пріоритети, на яких розбудовуватиме корпус: бойова підготовка, професійні сержанти, управління, технології. За його словами, до складу нових корпусів увійдуть 4-6 лінійних бригад і так званий корпусний комплект – артилерійські, зенітно-ракетні, інженерні підрозділи, батальйон розвідки, підрозділи тилового забезпечення тощо. Раніше це був «винегрет» із приданих підрозділів. Із появою корпусів він стане злагодженим механізмом з єдиним командуванням і відповідним рівнем взаємодії. «Думаю, що Третій армійський корпус буде не гірший за Третій армійський корпус Даву, французького маршала епохи наполеонівських війн. Дуже ефективний», – казав в інтервʼю Армія TV Петро «Ролло» Горбатенко, начальник штабу Третьої штурмової.

 

Бійці «Трійки»
Бійці «Трійки»

Наздогнати і зробити краще

Корпусна система для ЗСУ не є новинкою. Україна успадкувала радянську військову дивізійно-корпусну структуру. У 2000-х перейшла до бригадної структури, яка в цілому відповідала задачам АТО/ООС, але геть не підходила до повномасштабної війни багатотисячних армій. «Росіяни почали повномасштабку з бригадною системою. Але дуже швидко їхні науково-військові інститути зробили аналіз достатньо розгромного для них 2022 року, і весь 2023 рік росіяни переходили на систему батальйон-полк-дивізія-армія-з'єднання армій. Ця система в 2024 році себе добре проявила, дала можливість вести безперервну наступальну операцію на багатьох напрямках. Ми зараз дуже правильно робимо. Немає нічого зазорного в тому, щоб сказати: в цьому противник ефективніший, і зробити краще», – пояснював Андрій Білецький.

В умовах сучасної російсько-української війни корпусна система має низку переваг над бригадною. Перша і основна – стале командування. Досі батальйони і бригади обʼєднувались в оперативно-тактичні угруповання (ОТУ), а ті своєю чергою підпорядковують оперативно-стратегічному управлінню військами (ОСУВ). Це позаштатні структури і головна їхня проблема – ротаційність складу. Відсутність зіграних команд ускладнює управління і взаємодію. Ворог цим успішно користувався, завдаючи ударів у «стики» між підрозділами. Тепер підрозділи матимуть стале корпусне командування, корпуси не будуть мішати одне з одним і перекидати з одного напрямку на інший. У кожного буде власна смуга відповідальності в умовні 100-120 кілометрів, вони відповідатимуть за забезпечення і боєздатність підпорядкованих їм бригад, матимуть засоби розвідки і ураження. За даними Главкома, корпуси будуть підпорядковуватись оперативним командуванням, а ОТУ і ОСУВ розформують.

 

Ще одна важлива перевага – можливість вражати позиції ворога на оперативній глибині. Наявні у бригад засоби дозволяють діставати росіян на відстані приблизно 30 кілометрів, натомість корпуси зможуть бити на 120-150 км вглиб російської території. «Противник собі дозволяє те, чого ми собі не дозволяємо: мати располаги в школах чи окремих будівлях, централізувати видачу паливно-мастильних матеріалів і БК, спокійно розвантажувати ешелони значно ближче, ніж ми. Оперативний рівень у вигляді корпусів повинен отримати засоби, які дадуть можливість розкривати противника на глибину дивізії або навіть армії і уражати на цю глибину. Чи змінить це розстановку на полі бою? Безумовно, змінить», – пояснив Андрій Білецький.

«Трійка» атакує позиції окупантів поблизу звільненого н.п. Надія
«Трійка» атакує позиції окупантів поблизу звільненого н.п. Надія

Чисельність особового складу корпусів ЗСУ може сягати 50 тисяч військовослужбовців. Наприкінці березня «Трійка» створила полк безпілотних систем, а в квітні запустила нову рекрутингову кампанію «Готуємо до будь-якого сценарію». Наразі в бригаді відкрито 24 вакансії на бойові посади і 18 на тилові. Новина про створення Третього корпусу співпала у часі із включенням бригади до проєкту «Контракт 18-24», тож тепер молоді люди, які обирають бойові посади, можуть підписати із підрозділом річний контракт і отримати мільйон гривень. Цивільним «Трійка» пропонує випробувати себе на тестовому тижні штурмовика або пройти навчання у школі FPV KillHouse.

Кирило СомовКирило Сомов
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