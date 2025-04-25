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Рубіо: США показали Україні та Росії фінішну пряму до миру

Держсекретар закликав бути вдячними Дональду Трампу за його миротворчість.

Рубіо: США показали Україні та Росії фінішну пряму до миру
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Норвегії в Овальному кабінеті присутнього держсекретаря Марко Рубіо попросили прокоментувати ситуацію щодо урегулювання війни в Україні.

Як пише "Укрінформ", очільник американської дипломатії заявив, що США "показали Україні та Росії шлях до миру і як має виглядати фінішна пряма".

Рубіо стверджує, що "цю війну можна закінчити, і обидві сторони мають з цим погодитися, нам потрібно, щоб вони сказали "так". Він також позитивно охарактеризував "зустрічі, які відбулися напередодні, і які мають відбутися на вихідних".

На запитання щодо масованого обстрілу росіянами Києва та Харкова держсекретар відповів, що це "нагадування, чому цю війну треба закінчити" і закликав "дякувати президенту Трампу за те, що він миротворець і намагається покласти край смерті і руйнуванням". 

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