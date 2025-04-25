Рубіо: США показали Україні та Росії фінішну пряму до миру

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Норвегії в Овальному кабінеті присутнього держсекретаря Марко Рубіо попросили прокоментувати ситуацію щодо урегулювання війни в Україні.
Як пише "Укрінформ", очільник американської дипломатії заявив, що США "показали Україні та Росії шлях до миру і як має виглядати фінішна пряма".
Рубіо стверджує, що "цю війну можна закінчити, і обидві сторони мають з цим погодитися, нам потрібно, щоб вони сказали "так". Він також позитивно охарактеризував "зустрічі, які відбулися напередодні, і які мають відбутися на вихідних".
На запитання щодо масованого обстрілу росіянами Києва та Харкова держсекретар відповів, що це "нагадування, чому цю війну треба закінчити" і закликав "дякувати президенту Трампу за те, що він миротворець і намагається покласти край смерті і руйнуванням".
- Рубіо не поїхав на переговори за участі України та європейських партнерів у Лондоні, пославшись на "завантажений графік".
- Зрештою зустріч фактично була зірвана саме через зниження рівня, викликане відсутністю держсекретаря США.