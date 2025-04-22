​Держсекретар США Марко Рубіо не поїде на переговори щодо України у Лондоні

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс розповіла, хто представлятиме США на переговорах щодо України у Лондоні, повідомляє Суспільне.

"Секретар Рубіо зайнята людина, він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, і це, звичайно, впливає на його кожен день... І в цьому конкретному випадку, коли будуть зустрічі в Лондоні, він не буде присутній... Це заява про логістичні проблеми в його розкладі", - сказала Теммі Брюс.

Натомість, уточнила вона, на переговорах в Лондоні буде присутній Кіт Келлог.

"Генерал Келлог там, і тому він буде мати ці розмови, тому ми з нетерпінням чекаємо почути від нього відповідь про те, чи досягли ми певного успіху в Лондоні", — зазначила речниця Держдепартаменту.

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.