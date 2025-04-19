NYT: у Білому домі практично не ведуться серйозні дискусії щодо наступного пакета зброї для України

У Білому домі практично не ведуться серйозні дискусії щодо наступного пакета зброї для України. Тим часом нинішня підтримка, яка була проштовхнута в останні місяці правління адміністрації Байдена, закінчується, пише The New York Times із посиланням на прихильників України в Конгресі.

Європейські чиновники кажуть, що вони навіть не отримали запевнень, що Сполучені Штати продовжуватимуть свій широкий обмін розвідданими щодо України, що було ключовим для її здатності націлюватися на російські війська та інфраструктуру.

Як зазначає видання, насправді, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, зазвичай це стосується того, що він отримує, а не того, що він планує дати. Натомість угода, якої Трамп дійсно прагне, – це угода з Росією. Але для того, щоб цього досягти, потрібно пройти повз Україну – або оголосивши припинення вогню, або просто відкласти проблему.

Фундаментальне питання зараз після п’ятничних коментарів Трампа та Рубіо щодо можливого “виходу з переговорів” полягає в тому, чи планують Сполучені Штати повністю залишити захист України українцям і Європі, тоді як Трамп переходить на інший бік і прагне до зближення з Росією.

Деякі експерти стверджують, що навіть якщо Трамп піде на цей крок, то, швидше за все, це не спрацює. Вони сумніваються, що Путін готовий обмежити свої зв’язки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю – країнами, які підживлюють військові зусилля за допомогою технологій, безпілотників і, у випадку Північної Кореї, військ.

«Навіть якщо плани Трампа щодо Путіна призведуть до поверхневого потепління у американсько-російських відносинах, фундаментальна недовіра Путіна до Заходу зробить справжнє примирення неможливим», – написав цього тижня в Foreign Affairs Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі. «Він не може бути впевнений, що Трамп успішно підштовхне Європу до відновлення зв’язків з Росією, і він знає, що у 2028 році нова адміністрація США може просто зробити ще один політичний поворот».