Трамп: США «відступлять» від мирних перемовин щодо України, якщо не буде швидкого прогресу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати «візьмуть паузу» у посередництві мирних переговорів між Росією та Україною, якщо сторони не продемонструють швидкого прогресу, передає AFP.

«Немає конкретної кількості днів, але швидко. Ми хочемо завершити це», - сказав американський президент.

Перед цим держсекретар Марко Рубіо, після зустрічей з європейськими союзниками, заявив, що Вашингтон «відступить», якщо припинення вогню не виглядатиме «реальним» протягом кількох днів.

Трамп відмовився покладати провину на Володимира Путіна чи Володимира Зеленського. Але підкреслив, що обидві сторони мають демонструвати реальний прогрес.

«Якщо з якоїсь причини одна зі сторін сильно ускладнює процес, ми просто скажемо: "Ви дурні. Ви дурні люди. Ви жахливі люди» — і ми просто візьмемо паузу. Але, сподіваюся, до цього не дійде», - додав лідер США.

Трамп також прокоментував чутки про можливе зволікання з боку Москви. «Сподіваюся, що ні... Скоро скажу вам точно», — відповів він на питання, чи затягує Путін процес.

Він також заперечив припущення, що його «розігрує» Путін. «Ніхто мною не обманює. Я намагаюся допомогти», — сказав президент США.