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Зеленський про системи ППО: «Не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше»

Також глава держави закликав партнерів до жорсткіших санкцій проти РФ.

Зеленський про системи ППО: «Не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше»
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський, коментуючи атаку Росії на Харків у Страсну п’ятницю, закликав партнерів надати системи ППО для захисту українців.

За словами глави держави, Patriot, які можуть надати, зокрема, США, здатні захистити від балістики і крилатих ракет.

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«Ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ. І не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше. І це по-християнськи – допомогти. Особливо коли є така можливість – допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший», - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Росія заслуговує «щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить». 

«Сьогодні ми розширили наші українські санкції ще на майже сотню субʼєктів – фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва в тому числі таких ракет – «іскандерів», – як ті, що вдарили по нашому Харкову. Багато із цих субʼєктів російські, але також є, на жаль, з Китаю. Ми будемо працювати з партнерами й надалі, щоб наші санкції були синхронізовані», - додав глава держави.

  • Цього місяця Зеленський заявив, що США перекинули в Ізраїль свої системи Patriot, є ознаки планування військових дій з Іраном. Президент тоді підкреслив, що коли Україна зверталася до Штатів із проханням допомогти з ППО, їй казали про дефіцит цих систем. Водночас для Ізраїлю вони раптом знайшлися.
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