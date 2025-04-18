Військовий з позивним Амбал пішов служити після повномасштабного вторгнення - не хотів бачити ворога на порозі дому. В цивільному житті був водієм - в армії став механіком-водієм танку. За його словами, навчитись цього не важко, було б бажання дізнаватись нове. Наскільки важливе в танку злагодження екіпажу, а на полі бою - взаємодія з піхотою, розповідаємо відео в рамках спільного проєкту LB.ua і ОСУВ "Хортиця" "Війна. Покровський напрямок".