Україна повернула тіла 909 полеглих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З-поміж повернених "на щиті" оборонців полеглі з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- Сумського напрямку;
- Харківського напрямку;
- з моргів на території РФ.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.