Міноборони домовилося зі Швецією працювати над реалізацією техобслуговування шведських БМП CV-90 в Україні

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив деталі зміцнення співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу з представником шведської урядової агенції FMV бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.

Як зазначає Міноборони України, під час зустрічі сторони обговорили деталі нещодавнього візиту делегації шведських оборонних компаній в Україну та напрацювання щодо спільних підприємств, що вироблятимуть критично важливе озброєння.

Згадали нещодавно підписаний меморандум між українською компанією Radionix та шведським оборонно-промисловим концерном SAAB. Наголосили на важливості такої співпраці з огляду на досвід обох компаній та їхній внесок в обороноздатність України.

«Українсько-шведські відносини в оборонній галузі розвиваються і це підтвердження нашої стратегічної співпраці. Швеція – один з лідерів допомоги Україні, й ми раді ділитися досвідом у відповідь для розвитку спільних проєктів», – підкреслив Сергій Боєв.

Актуальним залишається виробництво шведських БМП CV-90, які проявили себе на полі бою як надійна техніка. Сторони домовилися працювати над реалізацією технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин в Україні.

Бригадний генерал Йоган Аксельссон повідомив, що Швеція планує виділити фінансування для пошуку інноваційних рішень у сфері оборони. Він презентував українській стороні список напрямів, які можуть бути опрацьовані. Сергій Боєв підкреслив, що для України актуальними залишаються питання протидії КАБам та можливість перехоплення ворожих дронів.

У підсумку зустрічі заступник міністра оборони України вчергове подякував Швеції за надану військову підтримку та нещодавно оголошений новий пакет допомоги, що став найбільшим за період повномасштабного російського вторгнення. Він зауважив, що українська сторона опрацьовує список з пріоритетами для його використання.