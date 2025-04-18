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У Китаї відреагували на заяву Зеленського про постачання зброї Росії

Речник МЗС назвав звинувачення "безпідставними".

У Китаї відреагували на заяву Зеленського про постачання зброї Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Китаю відповіло на звинувачення президента України Володимира Зеленського в тому, що КНР постачає Росії зброю, назвавши їх "безпідставними".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Речник МЗС Лінь Цзянь сказав, що Китай ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі" (так в Китаї називають повномасштабну війну Росії проти України, – ред.). 

Як повідомлялося, 17 квітня на брифінгу Зеленський заявив, що Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Зокрема, він згадав порох і артилерію. Більш детальну інформацію президент пообіцяв оприлюднити згодом.

Також, як відомо, Росія вербує громадян Китаю на війну. Відомо особи понад 160 китайців, які воюють на боці Росії, а загалом їхня кількість може сягати тисячі.

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