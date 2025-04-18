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Четверо туристів загинули внаслідок аварії на канатній дорозі біля Неаполя

З іншої кабінки успішно евакуювали 16 людей.

Четверо туристів загинули внаслідок аварії на канатній дорозі біля Неаполя
Фото: EPA/UPG

Поблизу Неаполя на горі Монте-Файто через розрив канату на підвісному фунікулері загинули четверо туристів, ще одна людина зазнала надзвичайно важких травм.

Як пише BBC, аварійна ситуація сталася поблизу вершини гори на висоті близько 1100 метрів над рівнем моря. В цей час на лінії була ще одна кабінка, з неї евакуювали 16 людей.

За словами місцевої влади, канатну дорогу постійно перевіряли на відповідність безпековим нормам. Фунікулер на Монте-Файто працює з 1952 року, це другий смертельний інцидент в історії підйомника - через 8 років після відкриття тут також розбилися 4 туристи. 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні просто під час свого візиту до США висловила співчуття родичам та близьким загиблих.

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