У Польщі заборонили фотографувати стратегічні об'єкти

З 17 квітня у Польщі почала діяти заборона фотографування стратегічно важливих об’єктів.
Про це пише Polskie Radio.
Нові правила забороняють фотографувати приблизно 25 тис. стратегічних місць по всій Польщі. Серед них — об'єкти, де виробляється, ремонтується та зберігається зброя, військова техніка та боєприпаси.
На таких локаціях буде розміщений спеціальний біло-червоний знак з написом Фотографування заборонено.
Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула зазначив, що в країні спостерігається посилення ворожої діяльності, спрямованої на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру.
"Це звичаї і закони, які діють у багатьох країнах. Фактично вони допоможуть посилити нашу стійкість, стійкість нашої інфраструктури, стійкість наших Збройних сил і ускладнять діяльність потенційного супротивника, який може загрожувати нашій безпеці", — сказав Кукула.
До переліку заборонених для зйомки об’єктів також включили склади зі стратегічними запасами, мости, тунелі вздовж доріг, що мають оборонне значення.
За порушення правил передбачено штраф від 5 до 20 тисяч злотих або арешт до 30 діб. Також поліція має право вилучити пристрій, яким проводилась зйомка.