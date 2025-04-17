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У Польщі заборонили фотографувати стратегічні об'єкти

За порушення правил передбачено штраф від 5 до 20 тисяч злотих або арешт до 30 діб. 

У Польщі заборонили фотографувати стратегічні об'єкти
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

З 17 квітня у Польщі почала діяти заборона фотографування стратегічно важливих об’єктів. 

Про це пише Polskie Radio.

Нові правила забороняють фотографувати приблизно 25 тис. стратегічних місць по всій Польщі. Серед них — об'єкти, де виробляється, ремонтується та зберігається зброя, військова техніка та боєприпаси. 

На таких локаціях буде розміщений спеціальний біло-червоний знак з написом Фотографування заборонено.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула зазначив, що в країні спостерігається посилення ворожої діяльності, спрямованої на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру.

"Це звичаї і закони, які діють у багатьох країнах. Фактично вони допоможуть посилити нашу стійкість, стійкість нашої інфраструктури, стійкість наших Збройних сил і ускладнять діяльність потенційного супротивника, який може загрожувати нашій безпеці", — сказав Кукула.

До переліку заборонених для зйомки об’єктів також включили склади зі стратегічними запасами, мости, тунелі вздовж доріг, що мають оборонне значення. 

За порушення правил передбачено штраф від 5 до 20 тисяч злотих або арешт до 30 діб. Також поліція має право вилучити пристрій, яким проводилась зйомка. 

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