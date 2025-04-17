Російські війська скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп'янську Харківської області. Унаслідок удару постраждала жінка.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, 17 квітня близько 16:35 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ. Влучання — по девʼятиповерховому житловому будинку. Від вибуху також пошкоджено щонайменше ще 10 сусідніх багатоквартирних будинків у цьому житловому кварталі.

Поранення отримала 72-річна жінка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Встановлено, що для атаки ворог використав ОДАБ-1500 – об’ємно-детонуючу авіаційну бомбу.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Попри складні безпекові умови, прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ.