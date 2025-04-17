НАЗК викрило недостовірні дані у деклараціях посадовців МСЕК на понад 58 мільйонів гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у 2024–2025 роках провело повні перевірки 17 декларацій працівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Про це йдеться на сайті агентства.

Сім декларацій відібрали за результатами логічного та арифметичного контролю, ще десять – на підставі повідомлень.

За результатами перевірок НАЗК виявило ознаки недостовірного декларування на суму 58,2 млн грн, а також ознаки незаконного збагачення на 137 млн грн. До правоохоронних органів уже скерувалио дев’ять обґрунтованих висновків.

Зокрема, перевірки завершили щодо:

головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-санітарної експертизи, депутатки облради: у деклараціях за 2022–2023 роки встановили недостовірні відомості на 18,3 млн грн та ознаки незаконного збагачення на 16,4 млн грн. Матеріали передали до НАБУ, а посадовиці повідомили про підозру за статтями 366-2 та 368-5 КК України;

в.о. завідувача Слобідської МСЕК (Харківська область): у декларації за 2023 рік виявили недостовірні дані на 3,7 млн грн, зокрема відсутність інформації про нерухомість дружини та понад 3,6 млн грн доходів, заявлених як витрати на лікування сина. СБУ повідомила посадовцю про підозру;

голова профпатологічної МСЕК (Львів): у декларації за 2023 рік не вказані об’єкти нерухомості на понад 12,7 млн грн. Поліція відкрила провадження;

в.о. директора обласного клінічного центру МСЕК (Дніпропетровськ): задекларовані недостовірні відомості на понад 2,5 млн грн. Обґрунтований висновок скерували до ДБР;

голова міжрайонної МСЕК №4 (Черкаси): у декларації за 2023 рік виявлені порушення на понад 325 тис. грн. Поліція склала адміністративний протокол, справу передали до суду.

лікарка-невропатолог Івано-Франківської МСЕК: в декларації за 2023 рік не вказала зобов’язання на майже 2,6 млн грн та кошти на банківських рахунках;

голова спеціалізованої травматологічної МСЕК (Івано-Франківськ): встановлені недостовірні відомості на понад 1 млн грн. Матеріали передали до поліції.

31 березня стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу, але зменшила їй розмір застави з 230 млн грн до 130 млн грн.