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Бійці Сил спецоперацій ЗСУ знищили спостережний пост морської піхоти РФ на Курщині

В одного з ліквідованих російських солдатів українські військові знайшли постановочні кадри "знищення колони Сили оборони України".  

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ знищили спостережний пост морської піхоти РФ на Курщині
Фото: скріншот відео

Оператори ССО виявили та знищили спостережний пост морської піхоти РФ на Курщині. 

Про це розповідають у Силах спецоперацій ЗСУ.

На Курщині бійці ССО ЗСУ виявили і знищили російський  спостережний пост морської піхоти. В одного зі знищених ворожих солдатів українські спецпризначенці виявили постановочні кадри, які пропаганда видавала за "знищення колони Сили оборони України".  

"Цю операцію воїни ССО провели з підрозділом ДПСУ ще в вересні 2024. Проте через операційну безпеку показати ці кадри з натільних камер воїнів можемо лише зараз", — додають у ССО.

Після ретельного планування та зачистки ворожого спостережного пункту, воїни ССО виявили на тілі знищеного противника з 40-ї бригади тихоокеанського флоту ЗС РФ телефон із постановочним відео. 

Цей запис пропагандисти розповсюджували для деморалізації та висміювання СОУ під час Курської операції.

Власник телефону знімав та був "актором" зрежисованих кадрів. Пропагандисти розповсюдили цей фейк 24 вересня 2024 та видали кадри за події, які нібито відбулися в середині вересня. Але тоді ці "актори" з рядів морської піхоти РФ вже були знищені воїнами ССО.

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