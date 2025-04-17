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Унаслідок російських обстрілів Херсонщини відомо про 4 загиблих та 17 постраждалих

Росіяни від ранку завдають масованих ударів по Херсону та області.

Унаслідок російських обстрілів Херсонщини відомо про 4 загиблих та 17 постраждалих
Обстріл Херсона
Фото: ДСНС України в Telegram

Упродовж 17 квітня російські військові завдали масованих ударів по місту Херсон та населених пунктах області. Унаслідок ворожих обстрілів загинули 4 цивільних, 17 людей постраждали.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області. 

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", ідеться у повідомленні відомства. 

За даними слідства, 17 квітня армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, артилерією, в тому числі реактивною, а також різного типу дронами.

Станом на 17:00 відомо про чотирьох загиблих людей та 17 поранених в Херсоні, Антонівці та Ромашковому. Серед поранених – підліток, якого госпіталізували у тяжкому стані, а також фельдшер та водій швидкої.

"Більшість цивільних постраждала через скидання снарядів з дронів, частина – внаслідок авіаудару по обласному центру. Ще одна людина – через артобстріл", – кажуть у прокуратурі.

Близько 14:00 окупанти атакували з БпЛА автомобіль дорожньої служби неподалік Берислава. Загинули чоловіки 35-ти та 44-х років. Ще дві людини отримали травми, несумісні з життям, внаслідок авіаудару по Херсону.

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