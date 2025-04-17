Унаслідок російських обстрілів Херсонщини відомо про 4 загиблих та 17 постраждалих

Росіяни від ранку завдають масованих ударів по Херсону та області.

Упродовж 17 квітня російські військові завдали масованих ударів по місту Херсон та населених пунктах області. Унаслідок ворожих обстрілів загинули 4 цивільних, 17 людей постраждали.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 17 квітня армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, артилерією, в тому числі реактивною, а також різного типу дронами.

Станом на 17:00 відомо про чотирьох загиблих людей та 17 поранених в Херсоні, Антонівці та Ромашковому. Серед поранених – підліток, якого госпіталізували у тяжкому стані, а також фельдшер та водій швидкої.

"Більшість цивільних постраждала через скидання снарядів з дронів, частина – внаслідок авіаудару по обласному центру. Ще одна людина – через артобстріл", – кажуть у прокуратурі.

Близько 14:00 окупанти атакували з БпЛА автомобіль дорожньої служби неподалік Берислава. Загинули чоловіки 35-ти та 44-х років. Ще дві людини отримали травми, несумісні з життям, внаслідок авіаудару по Херсону.