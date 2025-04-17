Зеленський: Україна збільшуватиме виробництво зброї для гарантування своєї безпеки

Під час зустрічі Володимир Зеленський вручив працівникам і працівницям підприємств вітчизняного ОПК ордени, медалі та присвоїв почесне звання "Заслужений машинобудівник України"

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із працівниками оборонно-промислового комплексу України наголосив на збільшенні виробництва зброї задля безпеки України.

Про це пише Офіс президента України.

"Вже зараз наш оборонно-промисловий комплекс виробляє понад тисячу видів зброї: від снарядів для артилерії до ракет і далекобійної зброї, наших дронів. Понад 40 відсотків усієї зброї, що застосовується на фронті для оборони нашої країни, вироблено в Україні", – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що для гарантування своєї безпеки Україна збільшуватиме виробництво зброї самостійно та разом із партнерами.

"Все більше країн і лідерів зацікавлені у співпраці саме з нашою оборонною промисловістю. Майже кожна зустріч зі справді сильними партнерами України – це завжди розмова про співпрацю з українськими виробниками зброї, нові домовленості щодо спільної роботи. Це все – довіра до України. Це все багато в чому – результати саме вашої роботи", – сказав Зеленський.

Під час зустрічі Володимир Зеленський вручив працівникам і працівницям підприємств вітчизняного ОПК ордени "За заслуги" ІІІ ступеня, один з яких – посмертно, медаль "За працю і звитягу", а також присвоїв почесне звання "Заслужений машинобудівник України".

У представництві Президента підкреслили, що зустріч відбулася з нагоди Дня працівника ОПК, який Україна вже втретє відзначає 13 квітня. Саме цього дня 2022 року двома українськими ракетами «Нептун» був знищений російський ракетний крейсер "Москва".