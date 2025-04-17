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Російська армія вдарила з артилерії по селу Біленьке біля Запоріжжя

Ворог п'ять разів вдарив по житлових будинках Біленького.

Російська армія вдарила з артилерії по селу Біленьке біля Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Російські військові упродовж 50 хвилин п'ять разів вдарили з важкої артилерії по селу Біленьке біля Запоріжжя. Руйнуванб зазнали житлові будинки. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Протягом 50 хвилин росіяни п’ять разів ударили по с. Біленьке. Вибуховою хвилею та уламками зруйновані приватні будинки та господарчі споруди. Пошкоджений транспорт, який належить приватному підприємству", — каже Федоров. 

На щастя, люди не постраждали.

  •  Сьогодні ворог знову від самого ранку атакував Херсон різними типами озброєння: дронами, авіацією та артилерією. Одна людина загинула, відомо про постраждалих.
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