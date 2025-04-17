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Головне за ніч та ранок четверга, 17 квітня: дронова атака на Дніпро, 125 боєзіткнень, зустріч "коаліції охочих" у Парижі

Нічна повітряна атака, 125 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, підозра заступникові голови КМДА.

Головне за ніч та ранок четверга, 17 квітня: дронова атака на Дніпро, 125 боєзіткнень, зустріч "коаліції охочих" у Парижі
У Нікополі через російський артобстріл є загиблі і поранені
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч з 16 на 17 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на місто Дніпро.

Унаслідок обстрілу загинули три людини, серед них – дівчина 2008 року народження. 30 людей отримали поранення, зокрема і п'ятеро дітей, повідомили у Нацполіції та начальник ОВА Сергій Лисак. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один – у важкому стані.

Раніше Лисак повідомляв, що серед загиблих у Дніпрі є жінка старшого віку, а серед поранених – 9-місячна дівчинка, хлопці 6 та 11 років.

У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія, харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, автівки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 125 штурмів ворога.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (29), Лиманському (16), Новопавлівському (15) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, три артилерійські системи, один склад боєприпасів, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1230 окупантів, 16 ворожих танків, 54 бойові броньовані машини, 65 артилерійських систем, 2 РЗСВ та 3 засоби ППО. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 937 440 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі Росія атакувала Україну балістикою, КАБами та ударними безпілотниками.

Українська ППО збила 25 російських дронів, ще 30 – локаційно втрачені.

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів отримав підозру по справі про організацію схеми з незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили джерела lb.ua в правоохоронних органах.

За даними співрозмовників, підозру вручили СБУ і Національна поліція.

Подробиці - в новині.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та голова Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Парижа на зустріч у межах "коаліції охочих". Українці планують провести двосторонні та багатосторонні зустрічі з представниками країн коаліції.

Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції. Сьогодні в Парижі перебуватимуть американський держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф, який тричі літав до Росії на переговори з Путіним.

Докладніше – в новині.

Видання The New York Times повідомило про розробку Ізраїлем плану завдання ударів по ядерних об'єктах Ірану, на заваді якому став президент США Дональд Трамп.

За інформацією журналістів, уряд Біньяміна Нетаньягу мав намір здійснити атаку у травні і сподівався на згоду Вашингтона. Метою ударів мало стати відтермінування розробки Тегераном ядерної зброї щонайменше на один рік.

Підтримка Сполучених Штатів мала ключове значення для втілення плану. Проте після тривалих дискусій між "яструбами" у Білому домі та прихильниками більш поміркованої зовнішньої політики Дональд Трамп вирішив відмовити Ізраїлю у підтримці воєнного вирішення ситуації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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