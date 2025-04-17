У Нікополі Дніпропетровської області унаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Чоловікам було 56 та 61 років. Росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії.
П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані.
Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.
- Нещодавно у Нікополі 12 людей постраждали внаслідок атаки дрона-камікадзе.