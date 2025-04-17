У Нікополі Дніпропетровської області унаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Чоловікам було 56 та 61 років. Росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії.

П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані.

Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки у Нікополі

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російського удару у Нікополі