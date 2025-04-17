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У Нікополі через російський артобстріл загинули двоє чоловіків

Ще п'ятеро людей поранені. 

У Нікополі через російський артобстріл загинули двоє чоловіків
Наслідки російської атаки у Нікополі
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікополі Дніпропетровської області унаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Чоловікам було 56 та 61 років. Росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії. 

П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані. 

Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.

наслідки російської атаки у Нікополі
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки у Нікополі
наслідки російського удару у Нікополі
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російського удару у Нікополі

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