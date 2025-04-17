Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі та зранку росіяни здійснили 44 обстріли Сумщини

Обстрілів зазнали Степанівська, Садівська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 44 обстріли Сумщини
Фото: АрміяInform

Уночі та зранку росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), FPV дроном (1 вибух) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух). 

Краснопільська громада: здійснено удари FPV дронами (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), артилерійські обстріли (21 вибух), пуск КАБів (7 вибухів). 

Путивльська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). 

Новослобідська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). 

Великописарівська громада: завдано ударів FPV дронами (7 вибухів). 

Миропільська громада: здійснено пуск КАБів (4 вибухи). 

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів). 

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок. 

Глухівська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Сьогодні вночі ворог атакував "Шахедами" села Степанівської та Садівської громад Сумського району. Пошкоджені приватні  домогосподарства, автомобілі, нежитлові будівлі. Попередньо загиблих і травмованих немає.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies