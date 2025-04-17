Уночі та зранку росіяни здійснили 44 обстріли Сумщини

Уночі та зранку росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), FPV дроном (1 вибух) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено удари FPV дронами (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), артилерійські обстріли (21 вибух), пуск КАБів (7 вибухів).

Путивльська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Новослобідська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Великописарівська громада: завдано ударів FPV дронами (7 вибухів).

Миропільська громада: здійснено пуск КАБів (4 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Глухівська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Сьогодні вночі ворог атакував "Шахедами" села Степанівської та Садівської громад Сумського району. Пошкоджені приватні домогосподарства, автомобілі, нежитлові будівлі. Попередньо загиблих і травмованих немає.