У Харківській області через атаки росіян постраждали 17 людей. Унаслідок обстрілів горіли будинки, легкові та вантажні автомобілі.

Про це повідомили у ОВА.

У Ізюмі унаслідок обстрілу БпЛА типу «Шахед» горіло три приватних будинки. Постраждала 66-річна жінка, отримавши гостру реакцію на стрес. Також унаслідок обстрілу (попередньо ракета) у місті пошкоджено 6 приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. Постраждали 6 осіб: 36-річний чоловік, 32-річна жінка, 7-річна дитина, 55-річна жінка, 25-річна жінка та 32-річний чоловік.

Перед цим унаслідок обстрілу БпЛА (тип встановлюється) горіла трава.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російського обстрілу у Ізюмі

Фото: Харківська ОВА Наслідки російського обстрілу

У с. Пимонівка унаслідок обстрілу БпЛА типу «Шахед» горіла господарча споруда та 8 м. куб. дров. Пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди.

У Тимофіївці Богодухівського району унаслідок обстрілу 4 FPV-дронами пошкоджено приватний будинок, гараж, легковий автомобіль.

У с. Оскіл Ізюмського району унаслідок влучання (тип зброї встановлюється) у легковий автомобіль постраждало 10 осіб. Раніше там унаслідок влучання БпЛА типу «Ланцет» горів вантажний автомобіль.

А в Куп'янську один FPV-дрон влучив в землю поблизу не діючої АЗС, другий FPV-дрон впав на землю і не здетонував.Раніше у с. Моначинівка Куп'янського району унаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

У с. Одноробівка Богодухівського району унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок та дві господарчі споруди.