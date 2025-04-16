Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпрі через атаку БпЛА загинули двоє людей, є поранені (оновлено)

За попередньою інформацією, постраждали 16 людей, серед них троє дітей.

У Дніпрі через атаку БпЛА загинули двоє людей, є поранені (оновлено)
Наслідки російського обстрілу, архівне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

В ніч на 17 квітня росіяни атакували Дніпро.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж”, - написав Лисак.

Support LB.ua

Він додав, що внаслідок російських ударів пошкоджені житлові будинки. 

Крім того, за попередньою інформацією, постраждали двоє дітей.

Оновлено 23:40 "Росіяни вбили у Дніпрі молоду дівчину. Ще 7 людей, попередньо, постраждали. Серед них – 9-місячна дівчинка. На щастя, її стан задовільний. Лікарі надали допомогу на місці", - повідомив Сергій Лисак.

Госпіталізовані троє постраждалих - хлопці 16, 18 та 20 років. Всі вони у стані середньої тяжкості. Отримують необхідну меддопомогу.

Крім того, пошкоджені будинки, заклади освіти та культури, понівечені автомобілі. 

Оновлено 00:02 Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі загинула також жінка старшого віку.

Постраждалих вже 16, серед них троє дітей. Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані. 

До лікарень доставили п'ятьох людей, їм надають меддопомогу.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies