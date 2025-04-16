У Дніпрі через атаку БпЛА загинули двоє людей, є поранені (оновлено)

За попередньою інформацією, постраждали 16 людей, серед них троє дітей.

В ніч на 17 квітня росіяни атакували Дніпро.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж”, - написав Лисак.

Він додав, що внаслідок російських ударів пошкоджені житлові будинки.

Крім того, за попередньою інформацією, постраждали двоє дітей.

Оновлено 23:40 "Росіяни вбили у Дніпрі молоду дівчину. Ще 7 людей, попередньо, постраждали. Серед них – 9-місячна дівчинка. На щастя, її стан задовільний. Лікарі надали допомогу на місці", - повідомив Сергій Лисак.

Госпіталізовані троє постраждалих - хлопці 16, 18 та 20 років. Всі вони у стані середньої тяжкості. Отримують необхідну меддопомогу.

Крім того, пошкоджені будинки, заклади освіти та культури, понівечені автомобілі.

Оновлено 00:02 Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі загинула також жінка старшого віку.

Постраждалих вже 16, серед них троє дітей. Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані.

До лікарень доставили п'ятьох людей, їм надають меддопомогу.