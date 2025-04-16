МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Полювання на «Панцирі»
Полювання на «Панцирі»
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Донеччині поліцейські евакуювали маломобільне подружжя з Костянтинівки

Досі у Костянтинівці залишаються 9 тисяч людей.

На Донеччині поліцейські евакуювали маломобільне подружжя з Костянтинівки
Фото: скріншот

Поліцейські евакуювали з Костянтинівки Донецької області маломобільне подружжя. Люди постійно перебували під російськими обстрілами. 

Про це розповідають у МВС України.

"Кілька тижнів тому росіяни розбили будинок Ольги та Михайла — вдруге за час війни. Тоді ворог скинув на їхню вулицю три авіабомби, загинула сусідка", — розповідають у поліції.

В момент удару дружина провідувала хворого чоловіка в лікарні — так вони залишились живі. Чоловік переніс інсульт і інфаркт та майже не встає. 

Поліцейські спільно з волонтерами-медиками евакуювали родину. На  спецавтомобілі та в супроводі лікаря їх доставили до родичів у більш безпечний регіон.

Як зазначають у поліції, у Костянтинівці наразі залишаються понад 9 000 жителів.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies