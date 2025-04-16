На Донеччині поліцейські евакуювали маломобільне подружжя з Костянтинівки

Досі у Костянтинівці залишаються 9 тисяч людей.

Поліцейські евакуювали з Костянтинівки Донецької області маломобільне подружжя. Люди постійно перебували під російськими обстрілами.

Про це розповідають у МВС України.

"Кілька тижнів тому росіяни розбили будинок Ольги та Михайла — вдруге за час війни. Тоді ворог скинув на їхню вулицю три авіабомби, загинула сусідка", — розповідають у поліції.

В момент удару дружина провідувала хворого чоловіка в лікарні — так вони залишились живі. Чоловік переніс інсульт і інфаркт та майже не встає.

Поліцейські спільно з волонтерами-медиками евакуювали родину. На спецавтомобілі та в супроводі лікаря їх доставили до родичів у більш безпечний регіон.

Як зазначають у поліції, у Костянтинівці наразі залишаються понад 9 000 жителів.