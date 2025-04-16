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У Торецьку, де немає жодного цілого будинку, залишаються 40 людей

У місто майже не можливо потрапити через активні бойові дії.

У Торецьку, де немає жодного цілого будинку, залишаються 40 людей
Торецьк
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

У місті Торецьк Донецької області не залишилося жодного цілого будинку, водночас приблизно 40 цивільних досі перебувають у місті. 

Про це в ефірі повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

"Зараз у Торецьку залишається приблизно 40 людей і в громаді близько 140 людей. Потрапити цивільним у місто майже не можливо, тому що всі під’їзні шляхи прострілюються, у в самому місті безпосередньо йде активна фаза війни… У місті жодного будинку цілого не існує", — каже Філашкін.

Попри те, що у місті триває активна фаза бойових дій, українські військові завозять питну воду, продуктові набори та медикаменти людям, які залишилися.

"Це все (гуманітарна допомога – ред.) завдяки підтримці військових. Вони теж вмовляють тих людей у місті, щоб вони виїжджали, але люди виїжджати не хочуть", — констатував Філашкін.

  • У Торецьку на Донеччині тривають міські бої, штурми та атаки ведуть за окремі будинки та вулиці. Зміни позицій в місті пов'язані з тим, хто чиї позиції знищив, а лінія боєзіткнення є вкрай динамічною та хаотичною.
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