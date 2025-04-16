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ОГП : росіяни розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ на Донеччині

Під час виконання бойових завдань неподалік селища Роздольне Волноваського району троє військовослужбовців ЗСУ потрапили у полон.

ОГП : росіяни розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ на Донеччині
Фото: Офіс Генпрокурора

У Волоноваському районі на Донеччині російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі. В ОГП розпочали розслідування.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що 11 квітня троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон. 

Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї. 

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", — додають у відомстві.

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