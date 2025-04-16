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ЦПД: Росія планує використовувати північнокорейських військових на ТОТ України

Росія також звозить молодь із КНДР на виробництво, за що платить Північній Кореї по $100 за працівника.

ЦПД: Росія планує використовувати північнокорейських військових на ТОТ України
Заступник начальника генерального штабу ЗС КНДР Кім Йон Бок стоїть за спиною Кім Чен Ина
Фото: Yonhap

Росія планує використовувати військових КНДР для війни на тимчасово окупованій частині України.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. За словами Коваленка, "росіяни будуть маніпулювати і зазначати, що військові КНДР воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі".

Коваленко додає, що військові КНДР, як і на Курщині, будуть одягнені в російську форму. Росіяни також активно завозять жінок та чоловіків із Північної Кореї, переважно молодь від 18 до 25 років, на виробництва. 

За це влада КНДР отримує від $1000 за кожного працівника.

"Росія діє так само, як діяв радянський уряд після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва та розраховуючись із північними корейцями ресурсами", – каже керівник ЦПД.

Самі ж корейці та їх родичі отримують меншу частину грошей, які за їх залучення платить Росія владі КНДР.

  • Наприкінці лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що із КНДР відправили додаткових військових у Курську область Росії на війну з Україною.
  • Тим часом Росія допомагає Північній Кореї будувати атомний підводний човен в обмін на боєприпаси і солдатів.
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