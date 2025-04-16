Головне за ніч та ранок середи, 16 квітня: атака "шахедів" на Одесу, обстріл Херсона, 111 боєзіткнень

У ніч на середу росіяни завдали по Одесі чергового масованого удару із застосуванням ударних безпілотників. Є поранені люди.

За даними обласної прокуратури, унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та жінка. 66-річного чоловіка з осколковими пораненнями та переломом госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу на місці.

Пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення цивільних підприємств, аптеку, церкву та автомобілі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 111 атак противника, найбільше (32) – на Покровському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 17 атак російських загарбників.

Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби ППО та два артилерійських засоби загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів, 9 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин та 87 артилерійських систем. Від початку вторгнення РФ оборонці ліквідували близько 936 210 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія з самого ранку атакує Херсон різними типами озброєння. О 6:36 голова ОВА Прокудін повідомив про ракетну небезпеку з авіації. Близько 7:20 ворог почав стріляти з артилерії по Таврійському району.

Після цього росіяни запустили дрон у районі Бериславського шосе та над залізничним вокзалом. У Центральному районі під атаку потрапив і голова міської військової адміністрації Мрочко.

ППО збила 57 із 97 запущених Росією дронів.

Ще 34 безпілотники локаційно втрачені.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на три місяці. Його пролонгували від 9 травня ще на 90 діб – до 6 серпня. "За" проголосували 357 депутатів, проти – один, повідомив Ярослав Железняк.

Також на 90 діб продовжили термін дії загальної мобілізації. За це рішення віддали голоси 346 депутатів, проти – один.

Цей один депутат, за його власним зізнанням, – Олексій Гончаренко (фракція «Європейської солідарності». Учора представники партії "Європейська солідарність" звинуватили владу в "використанні" воєнного стану. Петро Порошенко сказав, що "влада хоче зловживати воєнним станом" і використовувати його для побудови "авторитарного режиму".

46-ий президент США Джо Байден вперше з часу завершення своєї каденції публічно прокоментував діяльність чинного голови держави Дональда Трампа.

Як пише CNN, демократ виступив на Конференції адвокатів, радників та представників осіб з інвалідністю. Головною темою промови стала програма соціального забезпечення. Байден розкритикував спроби нової адміністрації скоротити витрати у цій сфері, назвавши соцзабезпечення "не просто державною програмою, а священною обіцянкою".

За словами Байдена, його наступник за менш ніж 100 днів на посаді "завдав стільки шкоди та спричинив стільки руйнувань, що від цього просто важко дихати".

Подробиці – в новині.

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